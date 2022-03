Ushtari në Kherson tenton të futet në një dyqan elektronik, në fund dështon (VIDEO)

Kjo pamje, e postuar në rrjetet sociale, tregon një ushtar që përpiqet (dhe dështon) të hyjë në një dyqan elektronik.

Ata janë parë duke qëlluar në derë dhe më pas duke u përpjekur ta rrëzojnë atë, përpara se përfundimisht të dorëzohen dhe të largohen.

Sky News nuk mund të konfirmojë nëse ushtari është rus.

Russian soldier in occupied Kherson trying to denazify and demilitarise an electronics shop

Belligerents:

– Store door

– Russian soldier

Result:

– Decisive door victory #StandWithUkraine pic.twitter.com/D8bNZPGjan

