Ushtarët rus godasin veten në këmbë për të mos shkuar në fushëbetejë kundër ukrainasve

Ushtarët rusë duken të rraskapitur në betejën me forcat ukrainase.

Ata thuhet se kanë qëlluar në këmbë veten për të shmangur luftimet duke përdorur municione ukrainase, për ta bërë të duket se janë goditur nga kundërshtarët.

Sipas një bisede të përgjuar nga media bjelloruse opozitare NEXTA, thuhet se trupat ruse gjerësisht janë demoralizuar nga pushtimi, i cili tashmë i ka marrë jetën deri në 14,000 prej tyre sipas të dhënave të fundit nga qeveria ukrainase. Qëllimi i tyre i vetëm tani është të mbijetojnë.

“Ata po qëllojnë mbi ne për 14 ditë. Ne jemi të frikësuar. Ne po vjedhim ushqime, po hyjmë nëpër shtëpi. Po vrasim civilë…këtë do t’jua them në konfidencë… Ne donim t’i gjuanim njëri-tjetrit në këmbë me plumba ukrainas 7.62 dhe të ktheheshim në spitalin këtu në Budenovsk… ”, thonë ndër të tjerat ushtarët në përgjimet e publikuara. /albeu.com/