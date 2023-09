Ushqyerja me gji rrit shëndetin kardiovaskular të nënës për të paktën 3 vjet

Një studim i ri ka zbuluar se gratë që ushqejnë me gji foshnjat e tyre për të paktën gjashtë muaj mund të përmirësojnë shëndetin e tyre kardiovaskular dhe metabolik për të paktën tre vjet. E rëndësishmja, përfitimet u panë edhe te gratë me shtatzëni të komplikuara, të cilat janë të rrezikuara nga sëmundjet kardiovaskulare më vonë.

Përfitimet shëndetësore që ofron ushqyerja me gji për të sapolindurit diskutohen shpesh, por më pak flitet për mënyrën se si ushqyerja me gji ndikon te nënat.

Tani, një studim i ri nga Universiteti i Adelaide dhe Universiteti Flinders, të dy në Australinë e Jugut, ka ekzaminuar përfitimet që mund të sjellë ushqyerja me gji në shëndetin kardiometabolik të nënave. Sëmundjet kardiometabolike janë një grup kushtesh të zakonshme, por të parandalueshme, duke përfshirë presionin e lartë të gjakut, sulmin në zemër, goditjen në tru, kolesterolin e lartë, diabetin e tipit 2 dhe rezistencën ndaj insulinës.

Studiuesit zbuluan se gratë që ushqenin me gji për të paktën gjashtë muaj pas lindjes së një fëmije kishin indeksin e masës trupore (BMI) dhe presionin e gjakut dukshëm më të ulët se ato që nuk i kishin ushqyer. Ky reduktim nuk u ndikua nga variabla të tillë si BMI, mosha dhe statusi socio-ekonomik në shtatzëninë e hershme ose pirja e duhanit para lindjes. Për më tepër, ushqyerja me gji për të paktën gjashtë muaj u shoqërua me nivele më të larta të HDL-C (kolesteroli i mirë).

Gjatë analizimit të të dhënave në lidhje me gratë që kishin pasur të paktën një ndërlikim gjatë shtatzënisë, duke përfshirë preeklampsinë, presionin e lartë të gjakut dhe diabetin gestacional, ato që kishin ushqyer me gji për të paktën gjashtë muaj treguan nivele më të ulëta të insulinës dhe triglicerideve në gjak dhe HDL-C më të lartë. Ky është një lajm i mirë për gratë me shtatzëni të komplikuara, pasi ato dhe fëmijët e tyre janë në rrezik të shtuar të zhvillimit të problemeve shëndetësore, thonë studiuesit.

Studiuesit thonë se gjetjet e studimit tregojnë se ushqyerja me gji për të paktën gjashtë muaj lidhet me një përmirësim të përgjithshëm të shëndetit kardiovaskular. Ata rekomandojnë studime të mëtejshme duke përdorur mostra më të mëdha, duke krahasuar gratë që ushqejnë me gji me ato që zgjedhin të mos e bëjnë këtë.