Ushqimet që zgjasin deri në 10 vjet jetë dhe të tjera që duhet të shmangni

Disa ushqime mund të zgjasin ndjeshëm jetëgjatësinë, sipas rezultateve të hulumtimit të kryer në Skandinavi. Një studim i një grupi studiuesish norvegjezë nga Universiteti i Bergenit, i botuar në revistën Plos Medicine, sugjeron se disa ushqime mund të ndikojnë ndjeshëm në gjatësinë e jetës. Në të kundërt, marrja e tepërt e sheqernave të rafinuara, yndyrave dhe ushqimeve të përpunuara mund të çojë në probleme shëndetësore afatgjata.

Ushqimi optimal që nga mosha 20 vjeçare

Për të kryer këtë hulumtim, autorët u mbështetën në rezultatet e Studimit të Barrës Globale të Sëmundjeve – një analizë vjetore e shkaqeve të sëmundjeve në Kinë, Evropë dhe Shtetet e Bashkuara.

Është vlerësuar se kequshqyerja është përgjegjëse për më shumë se 11 milionë vdekje të parakohshme çdo vit. Ata më pas e krahasuan këtë numër me analiza të tjera, duke parë efektin e ushqimeve të ndryshme në jetëgjatësinë tonë. Kështu, ata arritën të përcaktojnë një regjim të veçantë diete që duhet të na sigurojë një zgjatje të jetëgjatësisë sonë.

Të ushqyerit, çelësi i një jetëgjatësie më të gjatë

Zgjidhni një dietë të pasur me fruta dhe perime.

Bizelet, thjerrëzat, soja janë në qendër të dietës së rekomanduar.

Drithërat integrale, misri, tërshëra dhe gruri janë gjithashtu thelbësore.

Duhet të përfshijë edhe arrat, si bajamet, fëstëkët dhe arrat.

Gjithçka lidhet me konsumin shumë të ulët të mishit të kuq dhe produkteve të përpunuara.

Sipas shkencëtarëve, duke konsumuar rreth 2000 gram bishtajore në vit dhe duke reduktuar marrjen e produkteve tepër të kripura ose të ëmbla, tashmë do të shpëtoheshin dy vjet jetë.

Sigurisht, është shumë komplekse të qëndrosh i disiplinuar. Është e natyrshme që ne të ndjejmë tundime. Nëse po, mos u shqetësoni. Mbi të gjitha, mos u ndjeni në faj. Konsumi i arsyeshëm e bën punën e vet. Qëllimi nuk është zvarritja e përhershme, por adoptimi i zakoneve më të mira të të ngrënit, shkruan Grazia France.