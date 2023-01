Ushqimet që nuk ju sjellin fat për Vitin e Ri

Ushqimet në tavolinën e Vitit të Ri janë të shumëllojshme, por për të gjithë supersticiozët kjo është lista e ushqimeve që nuk sjellin fat pë vitin e ri që vjen.

Qëndroni larg ushqimit me krahë

Krahët e pulës nuk janë ushqimet e duhura për t’u konsumuar në festat e Vitit të Ri. Sigurohuni që fati të mos ju fluturojë këtë fundvit. Thuajuni ‘jo’ pulave.

Pulat janë një zgjedhje e mirë për t’u ngrënë gjatë gjithë vitit, por ju mund të bëni pa to, për një natë.

Mos bëni dhuratë majdanozin

Ndoshta nuk do të ishte në zgjedhjen tuaj për dhuratë, por nëse dikush i preferon bimët e freskëta, lëreni mënjanë majdanozin. Mos ia bëni askujt dhuratë, sepse edhe pse ju duket e pazakontë, do t’ju ndjekë fati i keq.

Mos e mbaroni të gjithë pjatën

Çfarëdo që të hani atë darkë, nuk duhet ta mbaroni të gjithë pjatën. Besohet se nëse lini diçka në pjatë gjatë natës së vitit të ri, atëherë vitin e ardhshëm ju do të keni më shumë bollëk.

Mos i prisni bananet

Bananet janë të mbushura me fatin e keq, fatkeqësisht. Jo vetëm që prerja e tyre sjell fat të keq, por kur i merrni në një anije, do të thotë se nuk do të kenë peshkim të mbarë, por edhe mund të humbisni në det.

Shkatërroni guaskat e vezëve

Pasi të konsumoni vezët e ziera, sipas traditës britanike, ju duhet që të shkatërroni guackat e tyre. Sipas kësaj tradite, në qoftë se ju nuk e bëni, një magjistare do të mbledhë vezët dhe do t’i përdorë si varkë, me të cilën do të lundrojë duke sjellë tersllëk dhe stuhi.

Kujdes bukën me vrima

Nëse një fetë bukë në darkën e vitit të ri do të ketë vrimë, ajo simbolizonte një arkivol dhe vdekjen e menjëhershme të dikujt.