Ushqimet që na shtojnë të paktën 10 vite jetë

Të gjithë e dimë se disa nga zakonet tona të të ngrënit mund të jenë fatale për shëndetin tonë në planin afatgjatë. Kjo është arsyeja pse ka një tendencë të përgjithshme drejt një diete më të shëndetshme, të pasur me fibra dhe reduktimit të konsumit të mishit.

Hulumtimet e reja do të fokusohen në ushqime specifike që mund të kontribuojnë në jetëgjatësinë. Më konkretisht, sipas rezultateve të studimit, ata që vendosin të ndryshojnë zakonet e të ngrënit, duke zëvendësuar mishin dhe ushqimet e përpunuara fitojnë mesatarisht 10 vite më shumë jetë. Kjo përqindje është 10.7% për femrat dhe 13% për meshkujt!

Ky studim është kryer tek të rriturit në SHBA dhe tregon se kushdo që vendos në kohë të bëjë disa ndryshime në zgjedhjet e tyre dietike, do të përfitojë në të ardhmen, duke rritur jetëgjatësinë. Dieta standarde e një amerikani mesatar nuk përfshin pothuajse asnjë frut dhe perime, dhe është e pasur me mish, qumësht dhe sheqer. Nuk ndryshon shumë nga zakonet e përditshme të të ngrënit të shumë nga ne shqiptarët, qw po ashtu preferojmë të hamë ushqime të gatshme, të pasura me kalori dhe yndyrë, duke anashkaluar vaktet.

Studiuesit nga Universiteti i Norvegjisë kanë zbuluar se duke reduktuar mishin fitojmë rreth 2 vjet jetë, ngrënia e më shumë perimeve rrit jetëgjatësinë me 2.5 vjet te gratë dhe burrat. Nëse konsumojmë produkte me drithëra integrale atëherë jeta jonë mesatare rritet me vite, ndërsa me arrat fitojmë edhe 2 vite të tjera.

Sa më herët të bëhen këto ndryshime në moshën madhore, aq më e madhe është pritshmëria. Megjithatë, nuk është kurrë vonë! Edhe nëse dikush i kryen ato në të 80-at, fiton 3.4 vite jetë, sipas studiuesve. Sigurisht që ka dallime në varësi të profilit ushqyes por edhe të shëndetit të përgjithshëm të personave që vendosin të bëjnë këto ndryshime. Lajmi i pakëndshëm për ata që ushqehen shëndetshëm, pasi ndryshimet në pritshmërinë e tyre nuk janë spektakolare, edhe nëse ndjekin më nga afër rekomandimet e studiuesve./albeu.com