Ushqimet që do t’ju mbajnë të hidratuar gjatë ditës

Kur mendoni për hidratimin, mendja juaj ndoshta shkon menjëherë te pijet: ujë, çaj, kafe, etj. Por trupi juaj në fakt merr një sasi të mirë hidratimi edhe nga ushqimet që hani.

Dhe aq më tepër nga ushqimet e pasura me ujë, hidratues si ato më poshtë.

Kastravec (95% ujë)

Kastravecat janë plot me ujë. Kastravecat janë rreth 95% ujë, thotë Ilyse Schapiro, nutricioniste dhe bashkëautore e librit “Sould I Scoop Out My Bagel? Plus, ato janë të mbushura me kalium, i cili mund të ndihmojë në parandalimin e goditjes në tru. “Përveç kësaj, ato përmbajnë një substancë anti-inflamatore, fisetin, e cila promovon shëndetin e trurit,” shton ajo.

Kungull i njomë (95% ujë)

Me një përmbajtje uji prej 95%, kungull i njomë është i lartë në listën e ushqimeve shumë hidratuese. Meqenëse është me pak kalori (një kungull i njomë i vogël ka vetëm 20 kalori!), është zëvendësuesi i përsosur për makaronat me petë spirale.

Domate (95% ujë)

Me një përmbajtje uji prej gati 95%, domatet mund të përfshihen shumë lehtë në çdo vakt. Domatet janë gjithashtu të mbushura me lëndë ushqyese. Ato janë një burim i pasur i likopenit, një karotenoid i njohur për efektet e tij antikancerogjene, kaliumin dhe vitaminat A dhe C.

Shalqi (92% ujë)

Shalqiri është rreth 92 për qind ujë. Përveç kësaj, ai është i mbushur me lëndë ushqyese si vitaminat A, B6 dhe C, si dhe likopen dhe antioksidantë. Përdorni shalqirin për t’i dhënë shije ujit tuaj apo edhe për të bërë pure për të bërë një akullore të shëndetshme.