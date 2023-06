Ushqimet më të mira për t’u konsumuar pas stërvitjes

Pranvera është koha kur stërvitja ka vendin e saj, pasi moti ndryshon, humori përmirësohet dhe energjia juaj rritet. Në këtë mënyrë, motivimi gjendet më lehtë, në mënyrë që të mund të inkorporoni ushtrimet në rutinën tuaj të përditshme. Pra, nëse jeni i ri në fitnes ose keni qenë duke ushtruar vazhdimisht gjatë gjithë vitit, këtu do të merrni njohuritë e vlefshme që ju nevojiten për t’iu përgjigjur pyetjes “çfarë duhet të ha pas një stërvitje?”

Pas stërvitjes, trupi duhet të mbulojë rezervat e energjisë që ka përdorur, për të rikthyer dëmtimet. Një deri në dy orë pas stërvitjes, vakti juaj duhet të përbëhet nga proteina me vlerë të lartë biologjike (riparimi dhe rritja e masës muskulore), karbohidratet (rimbushja e rezervave të energjisë) dhe acide yndyrore të mira.

Çfarë duhet të ha pas stërvitjes?

Vezët

Është një burim i proteinave me vlerë të lartë (që korrespondon me mishin pasi përmban 9 aminoacide thelbësore) dhe vitamina (B12, B2, D, A, B5, B9). Mund të hahen si omëletë me perime dhe 1 fetë bukë integrale.

Peshk ose pulë

Janë zgjedhjet ideale kur bëhet fjalë për një vakt kryesor, veçanërisht nëse kombinohen me quinoa ose oriz kafe ose patate të ëmbël dhe perime të zgjedhura me vaj ulliri.

Kos

Ai përbëhet kryesisht nga proteina dhe karbohidrate, ndërsa përmbajtja e yndyrës ndryshon. Mund ta hani me drithëra dhe fruta të stinës.

Proteina

Ndihmon në ruajtjen e indeve të muskujve, rezervave të glikogjenit të muskujve, si dhe në krijimin e masës muskulore. Mund të përgatisni një smoothie me qumësht, fruta, mjaltë dhe arra.

Proteina e bizeles

Është shumë i tretshëm dhe ka një indeks të lartë absorbimi. Është një burim i shkëlqyer i aminoacideve thelbësore BCAA (leucinë, izoleucinë dhe valinë) të cilat kontribuojnë në rindërtimin e muskujve dhe janë të nevojshëm sepse trupi nuk mund t’i prodhojë ato dhe për këtë arsye duhet të merren nga dieta. Zakonisht nevojiten kur bëni ushtrime të forta. Ushqimet që i përmbajnë janë vezët dhe ushqimet bimore përfshijnë bishtajore, quinoa dhe fara kungulli.

Ushqime të tjera që mund të konsumoni në kombinimet e duhura janë gjalpi i kikirikut, gjiza, quinoa, humusi, arrat, kefiri, patatja e ëmbël etj.

Megjithatë, mos harroni se ushqimi në çdo formë ushtrimi është i ndryshëm, ashtu si edhe nevojat e çdo personi.