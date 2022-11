Ursula von der Leyen: BE do të japë 2.5 miliardë dollarë shtesë për Ukrainën

“Komisioni Europian ka ofruar 2.5 miliardë euro shtesë për Ukrainën. Ne po planifikojmë të miratojmë edhe 18 miliardë euro për vitin 2023, për rindërtimin e shpejtë të Ukrainës.”

Kështu ka deklaruar presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen në një mesazh në Twitter.

“Ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, theksoi ajo.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.

We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.

For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.

We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022