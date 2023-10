Uragani “Otis” godet Meksikën, 48 të vdekur dhe 6 të zhdukur (VIDEO)

Uragani Otis, i cili goditi bregdetin e Paqësorit të Meksikës, ka vrarë të paktën 48 persona, ndërsa 6 të tjerë janë ende të zhdukur, sipas të dhënave të fundit të autoriteteve.

Raporti i mëparshëm zyrtar tha se 43 persona kishin humbur jetën, shumica prej tyre nga mbytja , por pesë vdekje të tjera janë raportuar që atëherë në Cojuca de Benitez.

Një deklaratë nga qeveria federale tha se numri i personave të zhdukur në shtetin Guerrero kishte rënë në gjashtë, nga 36 që kishte raportuar disa orë më parë.

“AImost no warning”??? How, in 2023, was there no warning???

Ministria e Jashtme e Meksikës tha se 263 të huaj ishin në Acapulco kur goditi tajfuni, duke përfshirë 34 amerikanë, 18 francezë dhe 17 kubanë.

Të gjithë u zbuluan se ishin në gjendje të mirë shëndetësore dhe të gjithë tani janë larguar nga resorti i famshëm botëror.

Sipas mediave, presidenti Andrés Manuel López Obrador inspektoi dje zonat e prekura, pati takime me zyrtarë dhe anëtarë të ekipeve të shpëtimit.

What the hell is going on in #Acapulco?

I’m hearing there was a CAT 5 hurricane with no rain that came out of nowhere. No warning.

20-mile-wide TORNADO wiped out the city. pic.twitter.com/zF5SrUHTr4

