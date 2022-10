Uragani “Ian”, fotoja bëhet virale, dritarja i reziston shiut të madh

Shteti i Floridës është ende duke u rimëkëmbur pas dëmeve që la pas uragani Ian. Imazhi i një dritareje që i rezistoi presionit të madh të ujit është bërë virale dhe po përdoret nga përdoruesit e rrjeteve sociale si një mjet për të harruar dhimbjen dhe shkatërrimin e lënë pas nga uragani Ian.

Fotoja besohet se është bërë në Napoli Beach, nga pronarja e shtëpisë. Rrjeti është fokusuar më shumë në kompaninë e saj të ndërtimit, duke e përgëzuar pasi kanë qënë të aftë që të krijojnë një dritare që i reziston presionit të madh.

We live on the beach in Naples, Florida. We stayed through the Hurricane Ian. Thought I’d share a rather notable photo from the experience… pic.twitter.com/LziDWoVN78

— Dixie Whatley (@bothcoasts) October 1, 2022