A qëndron vërtet çamçakëzi në stomak për 7 vjet? Çfarë ndodh nëse e gëlltisim

Nëse ju ka ndodhur aksidentalisht të gëlltisni një çamçakëz dhe keni pyetur veten se çfarë ndodh pas saj, atëherë më poshtë e gjeni një përgjigje.

Sa kohë mund të qëndrojë çamçakëzi në stomak? Ekziston një pohim se çamçakëzi mund të qëndrojë në stomak për shtatë vite pasi ne e kemi gëlltitur, por sipas ekspertëve kjo nuk është e vërtetë, citon CNN.

“Është një përrallë e grave të vjetra,” tha Simon Travis, profesor i gastroenterologjisë klinike në Universitetin e Oksfordit në Mbretërinë e Bashkuar.

“Nuk e kam idenë se nga erdhi miti, mund ta imagjinoj vetëm se u sugjerua sepse dikush donte t’i ndalonte fëmijët e tyre të përtypnin çamçakëz”, shtoi ai.

Gëlltitja e çamçakëzit është e dëmshme për trupin vetëm nëse bëhet me tepricë, gjë që është shumë e rrallë. Ai shpjegoi se gëlltitja e tre ose më shumë copa çamçakëz në ditë do të konsiderohej e tepërt.

“Nëse gëlltitni çamçakëz, ai do të kalojë përmes stomakut, do të kalojë në zorrë dhe do të kalojë i pandryshuar në anën tjetër. Ka raste që çamçakëzët vendosen në zorrët e foshnjave dhe madje edhe të fëmijëve nëse kanë gëlltitur shumë dhe më pas kjo shkakton pengesë. Por në mbi 30 vjet praktikë të specializuar gastro, nuk kam parë kurrë një rast”, shtoi mjeku.

Dr. Aaron Carroll një profesor i pediatrisë dhe shefi i shëndetësisë në Universitetin e Indianës ka shkruar disa libra që zhvlerësojnë mitet për trupin. Carroll pranoi se gëlltitja e çamçakëzit nuk do t’ju dëmtonte, por nuk do rekomandohet ta kthejmë në praktikë.

“Nuk ka asnjë vlerë ushqyese. Çamçakëzi është bërë nga ëmbëlsues, aromatizues dhe aroma. Baza e gomës është një përzierje elastomerësh, rrëshirave, yndyrave, emulsifikuesve dhe dylleve. Kështu që nuk do të thosha se është e shëndetshme.”

Sa kohë kanë njerëzit që përtypin çamçakëz?

Përpara se çamçakëzi të shitej në pako që shohim sot, ai përdorej nga popujt e lashtë për të larguar etjen dhe urinë, sipas Jennifer Matheës, profesoreshë e antropologjisë në Universitetin Trinity në San Antonio.

Kur duhet të shqetësoheni për gëlltitjen e çamçakëzit?

Nëse nuk keni dhimbje ose keni gëlltitur shumë çamçakëz, Travis dhe Carroll pohojnë se nuk ka nevojë që t’i drejtohemi mjekut. Megjithatë, për njerëzit me probleme me traktin e tyre gastrointestinal, ose traktin gastrointestinal, i cili është një seri organesh të bashkuara së bashku në një tub të gjatë, të përdredhur nga goja në anus, çamçakëzi i gëlltitur mund të shkaktojë probleme.