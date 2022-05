“Unë jam Zoti”/ Drogë, borxhe, agresion dhe luftë bandash. Zbërthehet grupi i Elvis Demçes që “hëngri” të gjithë Romën

“Dikush, në fund, e mori Romën.” Ose, të paktën, u afrua shumë. Shqiptarët e brezit të dytë. Të rritur nën hijen e familjeve kriminale historike që ndanë kryeqytetin, ata janë të egër, të armatosur deri në dhëmbë. Ata nuk pushuan së qeni të uritur për pushtet. Kanë filluar t’i ngjitin shkallët që të çojnë “në qiell” si shitës droge në trotuare. Koha ka shpaguar gjithçka. Sot ata janë bashkëbiseduesit e privilegjuar të familjeve ‘Ndrangheta’ në Romë, ndërfaqja e respektit për “aristokracinë kriminale të vendit”. Ata nuk respektojnë asnjë rregull, por e dinë atë themelorin, të memorizuar në kompaninë mëmë ku janë rritur, klani Sienez: kush bën çmimin e drogës në Romë, qeveris tregun. Dhe kushdo që qeveris tregun komandon. Ata ia kanë dalë. Falë marrëdhënieve të vendosura me “Kartelin e Gjirit” në Kolumbi, falë paktit me ushtrinë marokene që lehtësojnë kanalet e furnizimit me hashash, falë disa agjentëve të mirë në Ekuador.

Ata arritën të kishin shumë gjëra dhe me një çmim konkurrues. Ata kanë arritur të sigurohen që ata që nuk janë me ta të shmangin veten. Një peshkaqen i vjetër si Massimo Carminati e kishte kuptuar tashmë këtë në 2013. “Ata janë të shëmtuara të fortë”, kishte thënë ai në një nga intervistat e tij të përgjuara në hetimin e kapitalit mafioz. Mes të tjerash thuhet: ” janë fëmijë të

shqiptarëve që kanë punuar këtu dhe prandaj e dinë mirë gjuhën, e njohin mirë territorin. Dhe pastaj në krahasim me nëntokën romake ata janë të këqij, domethënë nuk i qiten askujt”.

Arbeni, mbreti i parë

Nëse bashkojmë punën e viteve të fundit të Drejtorisë së Rrethit Antimafia të Prokurorisë Publike të Romës, gjejmë një nismë të kësaj historie. E bashkë me të edhe tre emra të përsëritur: Arben Zogu, Dorian Petoku dhe Elvis Demçe. Dhe pikërisht me Arbenin duhet të fillojmë.

E quajnë “Riccardino”, ai tashmë ka grumbulluar një pasuri me drogë. dhe makinat e fatit. Madje ai ka zhvilluar një farë aftësie diplomatike në vendosjen e marrëdhënieve të forta me familjet e larta të krimit. Falë burgut që mbajti në Avellino, ku u njoh me kalabrezin Rocco Bellocco, të klanit Rosarno.

E ka nisur nga Acilia. Aty ku – jemi në vitin 2013 – ai arriti të bënte turneun e tij diskret me ndihmën e vëllezërve Guarnera dhe të tjerë shqiptarë, duke ripropozuar formatin dhe rutinën e grupit Camorra që deri pak kohë më parë drejtohej nga Mario Iovine, i klani i Casalesi. Arbeni bën biznes me të gjithë. Nga Fasciani te Sienezët, nga Carminati në ‘Ndrangheta. Kalabrezët janë numër një – shpjegoi ai gjatë një interviste në burg – ata më ftojnë për darkë çdo mbrëmje”. Dhe në atë 2013 – vënë në dukje ata që e hetojnë – banda e tij “mund të mbështetet në marrëdhëniet e datuara me subjekte që i përkasin Banda della Magliana, si të mirënjohurit Luciano Crialesi dhe Renato Santachiara”. Mbi të gjitha, banda ka “krijuar marrëdhënie bashkëjetese me anëtarët e klanit Fasciani të Ostias,

2013 është viti në të cilin karabinierët ndjekin dhe dëgjojnë si hije Massimo Carminati. Ai e fotografon në përqafim me Arben Zogun, i cili ndërkohë ka hyrë plotësisht në krye të “baterisë Ponte Milvio”, po i njëjti bandë që drejtohet nga shefi historik ultras i “Irriducibili” të Lacios që do të vritej në gusht 2019 në Parco degli Acquedotti: Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. Edhe Guardia di Finanza e vëren Arbenin. Është viti 2015 dhe djali është bërë i madh, siç shënon Komanda Krahinor në një raport të korrikut: “Është regjistruar ngritja e papritur dhe domethënëse e vetë Zogut brenda nëntokës romake, në kushte reciprociteti, gene kriminale. Por jo e fundit. Sepse kush do t’i duhet ta pasojë, tashmë në vitin 2015, sillet rreth tij si engjëjt mbrojtës: Dorian Petoku dhe Elvis Demçe.

Protagonistë

Lidhjet e Dorianit

Në vitin 2015, dyert e burgut hapen për Arbenin, por edhe Elvis Demçen, i cili duhet ta pasojë, është pas hekurave, pasi akuzohet për vrasjen e Federico Di Meo, i vrarë në Velletri në 2013, Elvis. do të shpallet i pafajshëm në Apel, por fakti mbetet se ai nuk është gati për trashëgimi. Pra, i takon Dorian Petokut. Djali ka lindur në vitin 1988 në Shqipëri, në Lezhë, një qytet me 113 mijë banore. Kërcimi nga Lezha në Ponte Milvio të Romës, duket se nuk e mërzit Dorianin, i cili e mbush shpejt boshllëkun e lënë nga Arbeni, Mbreti i parë.

Në vitin 2018, në rrjetet sociale ai pëlqen të përjetësojë veten mes tufave të kartëmonedhave dhe armëve. Një vit më parë, hetimi “Grande Raccordo Criminale” dokumentoi se si ai bënte biznes me Fabrizio “Diabolik” Piscitelli dhe partnerin e tij Fabrizio Fabietti. Edhe nëse imazhi që fotografon respektin e fituar nga shqiptarët në bilancin kriminal të qytetit është ai i përjetësuar nga një drekë e 13 dhjetorit 2017, në restorantin “L’Oliveto” në Grottaferrata. Atë ditë, ulur rreth një tavoline, janë katër burra të rëndë. Është një i infiltruar, i cili e quan veten “Francezi” dhe veprat e të cilit rrëfehen në operacionin “Brazil low cost” (kur familja Casamonica tentoi të sillte në Itali një avion të ngarkuar me kokainë të pastër që do t’i bënte milionerë).

Në krah të tij, ulet Salvatore Casamonica, i lindur në 1976, një figurë e kalibrit të madh kriminal dhe kryetar i klanit që kontrollon Romën Lindore.Përballë tij ha dhe diskuton Fabrizio Piscitelli, Diabolik. Dhe pastaj është ai. Dorian. Dorian Petoku. Nuk është një drekë me miqtë. Casamonica, Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një mafia pax që do të duhet t’i japë fund konfliktit midis familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. personazh i kalibrit të madh kriminal dhe bos i klanit që kontrollon Romën Lindore.Përballë tij ha dhe diskuton Fabrizio Piscitelli, Diabolik. Dhe pastaj është ai. Dorian. Dorian Petoku. Nuk është një drekë me miqtë. Casamonica, Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një mafia pax që do të duhet t’i japë fund konfliktit midis familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali).

Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. personazh i kalibrit të madh kriminal dhe bos i klanit që kontrollon Romën Lindore.Përballë tij ha dhe diskuton Fabrizio Piscitelli, Diabolik. Dhe pastaj është ai. Dorian. Dorian Petoku. Nuk është një drekë me miqtë. Casamonica, Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një mafia pax që do të duhet t’i japë fund konfliktit midis familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. ha dhe diskuton Fabrizio Piscitelli, Diabolik. Dhe pastaj është ai. Dorian. Dorian Petoku. Nuk është një drekë me miqtë. Casamonica, Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një mafia pax që do të duhet t’i japë fund konfliktit midis familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër.

E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. ha dhe diskuton Fabrizio Piscitelli, Diabolik. Dhe pastaj është ai. Dorian. Dorian Petoku. Nuk është një drekë me miqtë. Casamonica, Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një mafia pax që do të duhet t’i japë fund konfliktit midis familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një grup mafioz që do të duhet t’i japë fund konfliktit mes familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë.

Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë. Piscitelli dhe shqiptarët në fakt po vulosin një grup mafioz që do të duhet t’i japë fund konfliktit mes familjeve Esposito dhe Spada dhe të lejojë që trafiku i drogës të lulëzojë në bregdetin e Lazios. Një ekuilibër i ri në të cilin shqiptarët fitojnë vend në tavolinë. Megjithatë, pasuria e Dorianit është e shkurtër. E arrestuan në vitin 2019 në Shqipëri (shtatorin e kaluar u ekstradua në Itali). Dhe prandaj, më në fund i takon Elvis Demçes, i cili ndërkohë i ka zgjidhur problemet me drejtësinë.

Elvis “il Dio”

Elvisi rrezikoi të kalonte jetën në burg. Por tani, në 36 vjeç sa është në vitin 2020, ai është i lirë dhe ka gjithçka: urinë, karizmën, ligësinë, aftësitë logjistike dhe kontaktet e duhura. Ai del nga burgu më 19 prill, në pandemi dhe izolim të plotë. Me një bindje të rrënjosur thellë: “Unë jam Zoti”. Ai e shkruan në rrjetet sociale, duke përdorur pseudonimet e tij, “Spartacus” ose “Perseo”, të cilave u lidh një kuptim i fortë simbolik. Në mungesë të tij, sheshet e trafikut të drogës u morën nga Ermal Arapaj, shqiptar si ai dhe drejtues i një organizate tjetër shumë të respektuar. Por tani që ai ka dalë nga burgu, pronari pretendon atë që ai e konsideron të tijën. “Isis është jashtë,” thotë Elvis, duke e krahasuar veten me kalifatin e zi dhe duke shpallur luftën. Po, ai është i gatshëm të shërohet “

“ka vetëm një kishë … edhe këtu kalldrëmet janë tanët”

thotë duke dhënë urdhra nga veranda e shtëpisë së tij, në via Foglianese, një grup shtëpish jo shumë larg Prenestinës, pak pas daljes së Grande Raccordo Anulare në jug të Romës. Elvisi përpiqet të eliminojë rivalin e tij Arapaj duke e dorëzuar nën kujdesin e një komandoje prej katër vrasësish pranë Lanuvios. Ai synon të vrasë dy magjistratë romakë që kishin vënë një fole në timon, madje me çmimin e vrasjes së tyre sapo të dilnin nga gjykata në piazzale Clodio. Dhe ai urdhëron të zbulohet se ku jetojnë policët që janë marrë me njerëzit e tij.

Elvis ka kontakte me Kolumbinë, Marokun dhe Ekuadorin. Dhe ai është i armatosur deri në dhëmbë. Ai punon me ‘Ndrangheta’, bisedon me kupolën e ushtrisë marokene dhe me “trashëgimtarët e Pablos janë ata të kartelit Medelin.” Ata që kontrollojnë guerilët në Amazon”, thotë ai. E megjithatë për Elvisin, paratë nuk janë gjithçka. Krimineli, për të, është një dimension ekzistencial, i vetmi që mund të imagjinohet.

“Gjithmonë do të më mungonte diçka sepse brenda jam një kriminel. Edhe me 100 milionë me kostum dhe kravatë të ndaluar gjithmonë, unë mbetem brenda. Nuk do ta dija kurrë se ai jeton dhe mendon si një i krishterë i mirë”

Po, ai nuk është si “ata homunculi, që të kalojnë jetët ‘është terreni për të vulosur kartën dhe konsumon’ ajër”. Ai nuk konsumon ajër. Ai jeton në magjepsjen e një “miti” si Raffaele Cutolo, i cili feston ditën e vdekjes: “Ky njeri i madh ka vdekur. Që në 79 i burgosur”, shkruan ai duke kujtuar refuzimin e shefit të Camorra për të bashkëpunuar: “Ai u përgjigj unë” Jam mësuar mes hekurave dhe portave për të parë familjen time dhe kjo është në rregull, më jep më shumë dashuri të vdes mes hekurave dhe portave me dinjitet sesa mes luksit dhe turpit”.

Me Elvisin, Roma është e përmbytur me tonelata kokaine dhe sherre. Të cilat kthehen në paleta parash. Por, në fakt, pasuria nuk mjafton. Ai ka nevojë për gjak. Përpiqet më kot të vrasë Arapaj uzurpatorin. Por nuk i japin kohë. Ai arrestohet. Dhe, disa muaj më vonë, Europol arrin të marrë në dorë një server të dedikuar të quajtur “Sky Etc”, i cili përmban bisedat e koduara të 170 kriminelëve të bindur se ata mund të flasin lirshëm. Ka edhe ato të Elvisit dhe të këputurve të tij. Janë fotot e viktimave të klanit të sjella në shkurre me armën e drejtuar në kokë, në pritje për të ditur fjalën e fundit të Elvisit dhe për rrjedhojë fatin e tyre të jetës ose vdekjes.

Droga dhe mbledhja e borxheve

Serveri i sekuestruar nga Europoli është një arkivol i frikshëm i aftë për të hapur një goditje përfundimtare gjatë pesë viteve që i kanë dhënë Romës “mjeshtrave” të saj të rinj. Pas biznesit të automatëve Arben Zogu, i cili u ndërpre në vitin 2015, shqiptarët i janë rikthyer bizneseve më klasike. Duke filluar me mbledhjen e borxheve, që ka qenë gjithmonë traditë. Nuk është rastësi që emri i Arben Zogut lidhet me atë të disa borxhmarrësve të përfshirë në historinë ku u arrestua ish-bashkëshortja e ish-futbollistit Daniele De Rossi, Tamara Pisnoli, e përfshirë në rrëmbimin e një sipërmarrësi. Pasardhësi i Arbenit, Dorian Petoku, është gjithashtu i njohur me mbledhjen e borxheve. Këtë e dokumentojnë aktet e hetimit “Grande Raccordo Criminale” për vrasjen e Diabolikut. Për të përmendur një: më 6 maj 2018 Piscitelli dhe krahu i tij i djathtë Fabrizio Fabietti, së bashku me Dorian Petokun “me mbështetjen e Leandro Bennato dhe Ettore Abramo”, dhe me ndihmën e boksierit Kevin nga Napoli, Andrea Maatoug dhe Aniello Marotta masakrojnë Anxhelos Mirashin, i njohur si “Engjëlli i vogël”, një tjetër shqiptar i njohur si trafikant droge. Ai nuk kishte ndërmend të shlyente 103 mijë euro të marra si mbytje dhe për më tepër kishte hapur biznesin e tij. Një fyerje. Financuesit dëgjojnë Fabiettin i cili thotë: një tjetër shqiptar i njohur si trafikant droge. Ai nuk kishte ndërmend të shlyente 103 mijë euro të marra si mbytje dhe për më tepër kishte hapur biznesin e tij. Një fyerje. Financuesit dëgjojnë Fabiettin i cili thotë: një tjetër shqiptar i njohur si trafikant droge. Ai nuk kishte ndërmend të shlyente 103 mijë euro të marra si mbytje dhe për më tepër kishte hapur biznesin e tij. Një fyerje. Financuesit dëgjojnë Fabiettin i cili thotë:

“Unë përgatita një makinë për të. Ne i masakrojmë të gjithë … janë katër vetë … janë të gjithë të shëmtuar të shëmtuar … këta po i shfarosin të gjithë … me goditjen elektrike shtrijnë njerëzit”

Edhe Elvis Demçe, “Zoti” nuk heq dorë nga mbledhja e borxheve. Pikërisht atij i kthehet në fakt producenti i filmit Daniele Muscariello kur duhet të kthejë një shumë të drejtë: 900 mijë euro. Dhe kjo sepse para se të përfundonte në burg së bashku me 9 persona të tjerë, përfshirë një karabinierë dhe një polic që mbante erën e Kamorrës, Muscariello pastronte para duke shfrytëzuar kompanitë e tij. “Një film mund të kushtojë 200 mijë por mund të kushtojë edhe 50 milionë euro”, tha ai. Me përjashtim të asaj që trokiti në derën e Elvisit për të marrë një mal me grurë nga “një kompani nga Velletri që kishte marrë, falë napolitanëve, një nënkontratë për punimet në lidhje me rindërtimin pas tërmetit të L’Aquila”. As më shumë e as më pak se një ryshfet i papaguar për një kontratë. Elvisi niset. “

“Për t’i trembur ata? Jo, jo, për të mos i vrarë! Njërin e godasim në këmbë, tjetrin e bëjmë të shkojë”

Por biznesin e vërtetë shqiptarët e bëjnë me drogën. Ata fillojnë duke shfrytëzuar marrëdhëniet me rajonin e Kampanisë. Por ata kërkojnë më shumë prej tyre sesa thjesht kontrollin e farmacive. Ata nuk kanë ndërmend të jenë hallka në një zinxhir. Ata duan të menaxhojnë të gjithë tregun, duke u bërë furnizuesit e tij. Dhe prandaj nuk mjafton të garantohet blerja dhe transporti i sasive të mëdha të drogës, duke paguar kështu kokainën 36 ose 34 mijë euro për kilogram. Ne mund të bëjmë më shumë dhe më mirë. Por për këtë ju duhet të keni kontakte ndërkombëtare.

Fillimisht tenton Dorian Petoku, i cili së bashku me Salvatore Casamonica, malazezin Tomislav Pavlovic dhe dy italianë të tjerë tenton të marrë kokainë të pastër nga Brazili, Republika Domenikane dhe Bolivia. Falë disponueshmërisë së avionëve, armëve dhe pajisjeve për t’iu shmangur kontrolleve, siç dokumentohet nga hetimi që bllokon dhe ndërpret një ngarkesë prej 7 tonësh kokainë me të cilën përmbyten sheshet e kryeqytetit. Nga ana tjetër, Elvisi ia del më mirë dhe ia del të blejë kokainën edhe me 30 mijë euro kilogrami. Duke shfrytëzuar talentin e tij për logjistikë. Në fakt, ajo u propozon furnitorëve jo vetëm si klient, por si një bashkëbisedues i aftë për të menaxhuar transportin, magazinat dhe reletë. Droga, e cila fillimisht ishte blerë dhe marrë në Kampania, fillon të mbërrijë direkt në Romë. Dhe ky është vetëm fillimi.

Në fakt, bisedat sekrete të Elvisit tregojnë për madhësinë dhe kalibrin e tij ndërkombëtar: “kivit” e ardhur nga Ekuadori, marrëveshjet me ushtrinë marokene, marrëveshjet me “Gulf Cartel” në Kolumbi dhe kontejnerët e mbushur me drogë që mbërrijnë në port nga Gioia Tauro. Më 20 janar 2021 postohet një sms në chat-in e shqiptarit. Është komunikimi nga kontakti në Marok, “hermano”: “Do të shpjegoj pak për t’ju bërë një llogari për nivelin e këtij operacioni – shkruan burri – Ky operacion kontrollohet dhe autorizohet nga kupola ushtarake. Tashmë drejtori i portit dhe tranzitori janë thirrur për të marrë urdhra për trajtimin e kontejnerëve që shkojnë në Gioia Tauro (Nuk do të kontrollohen). Ngarkesat mbërrin në Kalabri. Si dhe ato kolumbiane,

Pushkë për prokurorët, bazuka për sipërmarrësit

Falë kontakteve të tij, Elvis Demçe merr sheshet tregtare midis Prenestinos, bregdetit Pontino, Castelli Romani dhe Velletri. Por ai është i vetëdijshëm se ripushtimi i tij mund të ndezë një luftë. Dhe “për të bërë luftë dhe për të fituar – i thotë një miku – përgatitet në kohë paqeje. Se në kohë lufte tashmë është vonë”. Prandaj na duhen “hekura”, armë. Për t’i vërtetuar ato, të dyshuarit bëjnë shaka,

“nëse sjellim dikë dhe e përdorim si shënjestër”

Shefi kujton kohët e vjetra: “Nuk e patë arsenalin që na morën 8 vjet më parë. Unë vërtet kisha më shumë armë se një kazermë”. Arsenali i sekuestruar, dyshohet se ishte ai i gjetur në Primavalle: një santabarbara me shumë tritol që hetuesit kanë menduar gjithmonë se kishte të bënte me ndonjë grup kalabrez dhe me shqiptarët që Elvisi tani i paguan rregullisht ndërsa janë pas hekurave.

Në fakt, përgjimet e verës 2020 zbulojnë se grupi u drejtohet pikërisht kalabrezëve: “Pres të sjell një çantë të plotë nga Kalabria, kam blerë 20 mijë euro armë përveç këto që i kam tashmë, po ju them se kam më shumë armë se një depo ushtarake”, thotë Elvisi.

Një pushkë “AK47”, një automatik “Uzi M12 Scorpion”, një pistoletë “glok17”, një daulle e kalibrit 375, një Beretta më klasike, një parabelum, armë të tjera të kalibrit 38 dhe disa granata dore. Ekziston një listë e gjatë e arsenalit që Elvis synon të blejë. Sepse “armët duhen gjithmonë, nuk di shumë, sepse janë të disponueshme”. “Unë e di sëmundjen time – thotë ai – si gratë”. Ka “dhe një bazukë për t’u përdorur kundër shtëpisë së Luçianëve”, sipërmarrësve që përfunduan në sqetullën e shqiptarit. “Po kur je botte du ‘botte këtyre të padenjëve?”, pyet Elvisi në bisedë me një nga togerët e tij, Francesco “Bigis” Bastianelli, duke postuar në chat foton e viktimave, sipërmarrës me interesa në kompanitë e ndërtimit.

Është janari i vitit 2021: “Fra unë jam një gjej emrin dhe mbiemrin e tij…kështu që i heqim familjen dhe e bëjmë të zbresë”, thotë shefi. Qëllimi është i qartë: “Ste du ‘spies duhet t’u heqim të paktën 500 mijë euro”. Muajin pasardhës “Elvis Demce informon Bastianellin për ngarkesën e armëve që ka kryer nga furnitorët kalabrezë dhe shton se nesër do të mbërrijnë dhe do të jenë në dispozicion të shoqatës”. Në fotot që dërgojnë kriminelët janë M16, Ak47 dhe armë. Ndër armët është edhe “një bazukë për t’u përdorur kundër shtëpisë Luciane”. Veshja i jep dritë jeshile blerjes. Dhe partneri i përgjigjet: “Nesër më sjellin ak dhe bazuka të tjera”.

Elvis gjithashtu përdor armë për të vrarë policët që e hetojnë atë. Në vitin 2020, shefi, pasi kishte marrë emrat e policëve dhe profilet sociale nga një xhelozi, kishte vendosur: “Duhet ta vrasim nuk kemi zgjidhje tjetër, ta rrënojmë… Një plumb në kokë, për ta shkatërruar. Ai. Thjesht përgatit motoçikletat… duke biseduar me djemtë, biçikletat dhe gati në aksion për të prishur. Sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Kushdo që e ka bërë, duhet t’i qëlloni, thjesht t’i prishni”, thotë ai. Por ortakët e kanë të vështirë ta gjejnë policin: “Vëllai, ai ka 10 shtëpi, nuk e arrin dot askund, nuk ka besim as tek policët”. Por Elvisi nuk dekurajohet: “Prisni sa t’i bëj kurthin e fundit. Shihni çfarë i bëj! E lë të vdekur në tokë në mes të Tor Bellës me kokën plot vrima. Unë do t’ia tregoj atë djalit të kurvës.”

Bisedat

Nuk ndalet as kur Alessandro Corvesi, ish-lojtari i Lazio Primavera-s, kujtohet edhe për lidhjen e tij me showgirl-in Antonella Mosetti dhe se u ndalua në shkurt 2021 me 27 kilogramë kokainë dhe mbi 200 mijë euro cash, vendos t’u shpallë luftë prokurorëve që vënë një foli në timon, Francesco dhe Giuseppe Cascini. Nuk ka rëndësi nëse prokurorët janë të shoqëruar, të mbrojtur dhe të kenë një makinë të blinduar. Mjafton të marrësh një pushkë lufte, se “kur iki me një ciavatta co këtë shkoj të gjuaj vrima Cascini me një pizzale Clodio”.

Më 24 shkurt, Corvesi vendosi: “Dua ta vras”. Dhe ai përpiqet të kuptojë se si ta bëjë këtë: “A kanë vrarë ndonjëherë një prokuror? Janë të shoqëruar? A janë të mbrojtur?”. Dhe Elvisi: “Sigurisht që jam i mbrojtur, eskortë dhe makinë e blinduar”. Fjalët e shefit e ngatërrojnë Corvesin. Nga njëra anë, ai është i gatshëm të paguajë “një shumë të madhe parash”, për të ditur se ku jeton magjistrati. Nga ana tjetër thotë “jo nëse mund të vras”. Elvisi e ka zgjidhjen: “Këta Nency tipat mund të na bëjnë me dorë – thotë ai – Këtyre për t’i bërë më shumë dëm se sa për të gjuajtur, për të bërë ndonjë video ose për të pasur diçka për t’i shantazhuar dhe për t’i mbajtur për topa. Do të ishte maja”. Plani B është i qartë: marrja e fotografive ose videove komprometuese për të shantazhuar prokurorët. Por ideja nuk i bind bashkëbiseduesit. Elvis gjithashtu flet për këtë çështje me një tjetër kriminel, Massimiliano Rasori. “Bisedat tregojnë se kreu i organizatës nuk e ka braktisur qëllimin e vrasjes ndaj magjistratit, në të vërtetë ato nxjerrin në pah sesi ai tashmë ka marrë armë lufte potencialisht të përshtatshme për të shpuar parzmoren e makinave të eskortës së magjistratëve”. Dy bashkëbiseduesit shkëmbejnë edhe foto të armëve: një pistoletë dhe një pushkë. Por ata kurrë nuk do ta vënë në veprim planin e tyre. Plani dhe synimi mbeten. Cilët janë “aspekti më i rëndë dhe shqetësues që u shfaq në të gjithë hetimin”, shkruan karabinierët.

Miqtë që kanë rëndësi, ata që mund të garantojnë se kanë një kontroll të fortë në tregun e drogës në Romë, nuk janë Italia. Është “Hermano”, që mund të flasë në emër të Elvisit me kupolën e ushtrisë marokene. Por mbi të gjitha është “Paesano”, në Kolumbi, në vendin ku shqiptari do të donte të shkonte për të jetuar. Ai gjithashtu njeh një djalë, emri i tij është Miro Niemeier Risvanovic, i njohur si “Rusi”. Por “Il Russo” u gjet i vdekur në Pereira, një qytet kolumbian në Trekëndëshin e Kafes, në vitin 2018. Kontakte të tjera mbeten. Në telefon flasin për dy vëllezër: “Njëri jeton në Kolumbi dhe tjetri në Holandë. Punojnë shumë edhe me Londrën”.

Karabinierët vërejnë “lidhje të shpeshta edhe jashtë kufijve kombëtarë në Evropë (Spanjë, Francë, Gjermani dhe Holandë) dhe në vendet e Amerikës së Veriut (Kolumbi)”. “Paesano”, ose “kushëriri”, duket se garanton marrëdhënien më solide: “Ai jeton në Kolumbi dhe i propozon të udhëtojë botën (Dubai, Kolumbi dhe Brazil) me dokumente false, siç bëri në të kaluarën me “Ricky” ( pseudonimi i Zogu Arbenit”, shkruajnë Karabinierët e Njësisë Hetimore. Kokaina mbërrin në Itali me çmime jashtëzakonisht konkurruese. Dhe është shumë e pastër. Edhe narkomanët që paguhen për ta provuar thonë: “nuk të qelbet”. Ai “mall” mund të garantojë kontrollin e tregut. Jo vetëm në Romë. Disa ngarkesa mbërrin edhe në Kalabri. “Nëse ka kohë, mes’, do t’ju dërgojmë në Siçili dhe do ta marrim gjithashtu. Por, mes ‘, ma heqin. Ka një pikë për transport dhe në 35 e marrim 10, 15 në javë”, thotë Elvisi duke treguar dëshirën e tij për madhështinë. Rezultati është i shkëlqyer: “Më dërguan në Siçili dhe nuk u ankuan dhe ju e dini që një Palermo janë paksa ‘kakakaci’.

Nga Ponte Milvio në Velletri duke kaluar nëpër San Basilio

Elvisi dhe në mungesë të tij Arapaj kanë pushtuar ndërkohë Castelli Romani, Prenestinon, një pjesë të bregdetit Pontino, Acilia dhe Velletri. Shqiptari arrin të diktojë ligjin edhe në San Basilio, periferia romake që është kthyer në supermarketin e drogës në Romë dhe një nga sheshet më të mëdha të trafikut të drogës në Evropë. “Një ndikim parësor në zonën e San Basilios”, e përcaktojnë hetuesit, duke iu referuar historisë së lidhur me vëllezërit Primavera. Fabrizio dhe Daniele, të arrestuar në vitin 2020, kishin marrë një ngarkesë droge nga Elvis. Iu desh t’i jepnin 100 mijë euro, me këste, ndoshta me interes. Por diçka nuk shkon. Dhe Elvisi dërgon njerëzit e tij në territorin e Primavera. Vetë krerët janë të impresionuar nga dhuna e udhëheqësit të tyre, i cili urdhëroi një ekspeditë edhe kundër më të voglit të vëllezërve Primavera: “Ishte për të shkuar të merrte një djalë 15-vjeçar… më tha t’i shkëputja të dy krahët”, thuhet në një përgjim. Hetuesit flasin për metodat e tridhjetë e gjashtë vjeçarit shqiptar, duke i cilësuar si “dhunë brutale dhe të paprecedentë, si p.sh. me armë zjarri në 9 korrik 2020 pas pritës së dështuar në Arapaj”, kur rivalit iu dogj shtëpia me shpresën se aksioni. ishte aq demonstruese sa “përfundon në lajme”. Në fund të fundit, filozofia e Elvisit përmblidhet në një përgjim.

Hetuesit flasin për metodat e tridhjetë e gjashtë vjeçarit shqiptar, duke i cilësuar si “dhunë brutale dhe të paprecedentë, si p.sh. me armë zjarri në 9 korrik 2020 pas pritës së dështuar në Arapaj”, kur rivalit iu dogj shtëpia me shpresën se aksioni. ishte aq demonstruese sa “përfundon në lajme”. Në fund të fundit, filozofia e Elvisit përmblidhet në një përgjim. Hetuesit flasin për metodat e tridhjetë e gjashtë vjeçarit shqiptar, duke i cilësuar si “dhunë brutale dhe të paprecedentë, si p.sh. me armë zjarri në 9 korrik 2020 pas pritës së dështuar në Arapaj”, kur rivalit iu dogj shtëpia me shpresën se aksioni. ishte aq demonstruese sa “përfundon në lajme”. Në fund të fundit, filozofia e Elvisit përmblidhet në një përgjim.

“Fillimisht te bej copa copa dhe me pas te hedh cope nga ballkoni … nuk behet fjale e ndyre kur flas … kur flas eshte kasacion”

Në duart e shqiptarëve: futbollistë, këngëtarë, producentë

Dokumentet gjyqësore janë plot me referenca emrash shqiptarë të lidhur në mënyra të ndryshme me krimin lindor: nga boksieri Orial Kolaj, te shkelësit Yuri Sheleve apo Adrian Coman. Kohët e fundit, megjithatë, shumë italianë janë vënë në dispozicion gjithashtu. Shumë dhe të padyshimta.

Mes tyre – e kemi parë – është edhe Alessandro Corvesi, i dënuar me 6 vjet e 10 muaj. Ish-mesfushori i Lazio Primavera-s, deri në vitin 2020 ishte në mesin e anëtarëve të Kampusit të Eur, skuadër që luan në kampionatin e Ekselencës. Kur e ndalojnë, në shtëpi gjejnë 25 shkopinj kokaine dhe tre mbështjellës të tjerë, gjithsej 27 kilogramë pluhur të bardhë. E më pas rreth 210 mijë euro cash. Nuk janë gjërat e tij, por Elvis Demçe shqiptari, i cili pasi arrestohet e shan dhe e shan në telefon për një gjysmë ore të mirë. Marsin e kaluar, u shfaq edhe një këngëtare shqiptare, e cila i ka dhënë shërbimet e saj bandave që në mënyra të ndryshme kishin të bënin me krimin shqiptar. Ajo quhet Elsa Lila dhe para kësaj fytyra, me flokë të mbledhur në bisht ose të lëshuara në një mane të gjatë. ishte përjetësuar teksa zbriste shkallët e Ariston në Sanremo. Po, sepse, si një fëmijë mrekulli e këngës shqiptare, ka ndodhur që në vitin 2003 të debutojë në festivalin e Sanremos dhe më pas të rikthehet në të njëjtën skenë katër vite më vonë.

Elsa arrestohet pasi mban “tarifën” dhe mbi të gjitha mban kontabilitetin, librin e llogarisë, të një bande narkotikësh në të cilën shënohen pazaret e bëra me shitjen e kokainës, hashashit dhe marihuanës. Elsa është një lloj “këshilltareje”. “Si mund të kesh një mik brenda aparatit shtetëror?- tha ai në telefon – Kjo është zgjidhja… E di që nuk ke besim, por një lidhje në shtet është e dobishme… si në Shqipëri… sepse të shpëton, çfarëdo qoftë qeveria duhet ta kesh edhe atje”. Përgjimi luan një rol të rëndësishëm dhe Elsa, e cila megjithatë mendon se nuk po dëgjohet, është e vetëdijshme. “Nëse i hapin këto, bëjnë një burg të ri në Romë”.

Por në fund, pikërisht, celularët “hapen”, dhe Elsës dhe tetë bashkëpunëtorëve të tjerë i hapen dyert e një burgu. Jo “e re”, por gjithsesi burg. Ata kishin një shtëpi në Torrevecchia dhe një kuti në Acilia për të ruajtur drogën, makina në emër të të tjerëve dhe dy bare ku bënin një takim fiks për samitet e tyre: “Vivas Caffè” dhe “Antichi Sapori di Acilia”. Në krye të grupit ishin Fabrizio Capogna dhe Petrit Bardhi, një hit i madh. “Titi”, siç njihet ndër rrugët e kryeqytetit, në fakt cilësohet në dokumentet e hetimit si “subjekti kryesor i botës së krimit shqiptar, i përkushtuar ndaj trafikut të drogës, i lidhur me Arben Zogun dhe Dorian Petokun”. Në fund të fundit, Titi është një lavdi e vjetër. Ai ishte në kontakt me vëllezërit Bennato, protagonistë të sherrit në të cilin u vra Diabolik. E megjithatë ai e admiron Fabrizio Fabiettin, krahun e djathtë të Diabolik, “për të cilin Bardhi duket se ka njëfarë vlerësimi”, theksojnë hetuesit e ekipit celular. Në telefon, në tetor 2018, “Titi” flet me një burrë që nuk është i bindur për idenë e kontaktit me Fabiettin: “ata flasin keq për këtë”, thotë bashkëbiseduesi. Dhe Titi i përgjigjet: “Kush flet keq? Ai e qëllon në kokë … më besoni … Fabietti është Fabietti … askush nuk mund të flasë keq … ai heq njëqind pako në muaj … ju betohem për turpin”. “Të betohem për turp”, frazë që shqiptarët e përsërisin shumë. Pra futbollistë dhe këngëtarë. Por edhe producent filmash. Krahu i djathtë i Diabolikut, “për të cilin Bardhi duket se ka njëfarë vlerësimi”, theksojnë hetuesit e skuadrës së lëvizshme. Në telefon, në tetor 2018, “Titi” flet me një burrë që nuk është i bindur për idenë e kontaktit me Fabiettin: “ata flasin keq për këtë”, thotë bashkëbiseduesi. Dhe Titi i përgjigjet: “Kush flet keq? Ai e qëllon në kokë … më besoni … Fabietti është Fabietti … askush nuk mund të flasë keq … ai heq njëqind pako në muaj … ju betohem për turpin”. “Të betohem për turp”, frazë që shqiptarët e përsërisin shumë. Pra futbollistë dhe këngëtarë. Por edhe producent filmash. Krahu i djathtë i Diabolikut, “për të cilin Bardhi duket se ka njëfarë vlerësimi”, theksojnë hetuesit e skuadrës së lëvizshme. Në telefon, në tetor 2018, “Titi” flet me një burrë që nuk është i bindur për idenë e kontaktit me Fabiettin: “ata flasin keq për këtë”, thotë bashkëbiseduesi. Dhe Titi i përgjigjet: “Kush flet keq? Ai e qëllon në kokë … më besoni … Fabietti është Fabietti … askush nuk mund të flasë keq … ai heq njëqind pako në muaj … ju betohem për turpin”. “Të betohem për turp”, frazë që shqiptarët e përsërisin shumë. Pra futbollistë dhe këngëtarë. Por edhe producent filmash. Tetor 2018, “Titi” flet me një burrë që nuk është i bindur për idenë e kontaktit me Fabiettin: “ata flasin keq për këtë”, thotë bashkëbiseduesi. Dhe Titi i përgjigjet: “Kush flet keq? Ai e qëllon në kokë … më besoni … Fabietti është Fabietti … askush nuk mund të flasë keq … ai heq njëqind pako në muaj … ju betohem për turpin”. “Të betohem për turp”, frazë që shqiptarët e përsërisin shumë. Pra futbollistë dhe këngëtarë. Por edhe producent filmash. Tetor 2018, “Titi” flet me një burrë që nuk është i bindur për idenë e kontaktit me Fabiettin: “ata flasin keq për këtë”, thotë bashkëbiseduesi. Dhe Titi i përgjigjet: “Kush flet keq? Ai e qëllon në kokë … më besoni … Fabietti është Fabietti … askush nuk mund të flasë keq … ai heq njëqind pako në muaj … ju betohem për turpin”. “Të betohem për turp”, frazë që shqiptarët e përsërisin shumë. Pra futbollistë dhe këngëtarë. Por edhe producent filmash.

Është ai Daniele Muscariello që kemi parë t’i ketë porositur Elvis Demçes mbledhjen e borxhit të një ryshfeti. Ai është dyzet e katër vjeç, i lindur në Romë, me origjinë nga Campania, dhe ka një marrëdhënie sentimentale me një “tunduese” të edicionit të dytë të “Ishulli i tundimit” dhe mes protagonistëve të “Meshkuj dhe femra”, Fabiola Cimminella. Muscariello nuk arriti të depërtonte në botën e kinemasë. Megjithatë, ai mori një pozicion të respektueshëm në një shoqatë kriminale të aftë për të lëvizur shuma të mëdha parash. /abcnews.al