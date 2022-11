“Ullinjtë më të rëndësishëm se protesta e Berishës”, Balla: Mos u habisni që të shpallet “non grata” edhe nga BE-ja

Kreu i Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, Taulant Balla mori pjesë këtë të premte në festën e ullirit në Roskovec.

I pyetur nga gazetarët Balla tha se protesta e Berishës nuk bëhet as për qeverinë, as për popullin, por për interesat e tij personale.

Ndër të tjera Balla foli për mundësinë që pas SHBA-ve, Berisha të shpallet non grata edhe nga Bashkimi Evropian.

“Jam sot në një prej pikave më piktoreske të asaj që ne i themi Toskana shqiptare, Roskovec. Jam këtu për festën e ullirit. Ky vit shumë i mbarë për bujqësinë. Ajo që më shqetëson mua është gjetja e tregjeve të reja prodhimin dhe sasinë e madhe që kemi këtë vit dhe ky është shqetësim më i madh se sa protestat e Saliut. Është e vonuar protesta e aleatit të Putin, rublat e Rusisë vazhdojnë ta financojnë aleancën Metës dhe Berishës. Protestat e Berishës janë keqardhje e madhe. Protesta s’ka të bëjë as me qeverinë, as me energjinë elektrike, protesta ka të bëjë me hallin personal të Sali Berishës. Mos u habisin që të shpallet së shpejti non grata edhe nga Bashkimi Evropian”, tha Balla.