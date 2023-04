Edhe gjatë ditës së martë në vendin tonë do të mbizotërojë mot i paqendrueshëm, me vranësira të shumta dhe do të shoqërohet herë pas here me shtrëngata shiu.

Gjatë ditës së martë do të kemi sërish ulje të temperaturave në të dyja ekstremet.

Ndërkohë që pasdite pritet që të kemi përmirësim të kushteve atmosferike.