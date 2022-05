Ulen edhe më tepër temperaturat në 5 ditëshin e parë, a do të mbërrijë vera në muajin Maj

Këtë fundjavë, temperaturat e nxehta do të zbuten dhe vranësirat do të mbizotërojnë ndaj kthjllimeve.

Dita e sotme pritet të theksojë disi më tepër reshjet në qendër dhe në zonat jugore, shpëton veri, veri-perëndimi i cili do të jetë me vranësira, por pa reshje. Reshjet që do jenë prezente ditën e sotme do të jenë në sasi te pakta, rebeshe afatshkurta kryesisht në jug dhe në juglindje.

Dita e diel do të jetë me diell dhe më vranësira në ultësirën perëndimore, mbeten të rrezikuara nga reshje shumë të pakta dhe të izoluara zona malore.

Muaji maj do të nisë me vlera më të ulëta mesatare mujore që duhet të shënojë. Kjo ulje temperaturash do të jetë 5-6 ditët e para të muajit dhe më pas menjëherë pas javës së parë presim rritje të ndjeshme të temperaturave dhe duke sjellë dhe ato vlera termike tipike të pranverës që ngjajnë shumë me fillim-verën.

Pra 10 ditëshin e parë të muajit maj moti është i paqëndrueshëm, me vranësira dhe reshje shiu prezente. Pas datës 10 maj moti do të bëhet më i qëndrueshëm dhe me temperatura shumë më të larta dhe intervale me diell shumë më të gjata, tregon meteorologia Lajda Porja./albeu.com/