Ul nivelin e sheqerit në gjak, ky ilaç natyral me vezë të ziera ju trajton këtë problem shëndetësor

Njerëzit me sheqer të rritur në gjak duhet ta mirëmbajnë nivelin e glukozës, përndryshe do të ballafaqohen me shumë probleme serioze shëndetësore.

Për të zvogëluar vlerat shumë shpejt, kjo recetë kërkon angazhim.

Veç kësaj, kur filloni ta përdorni këtë ilaç duhet t’i kushtoni vëmendje ushqimit që e konsumoni dhe duhet t’i shmangni burimet që e shkaktojnë ngritjen e niveleve të sheqerit në gjak.

Më e mira e kësaj recete të mahnitshme është se përmban vetëm dy përbërës: Vezë të zier dhe acid malik! Gjithashtu mund të përgatitni edhe ujë shërues për ta shpejtuar shërimin.

Receta për zvogëlimin e niveleve të sheqerit

Fillimisht e zieni vezën në mbrëmje dhe pasi ta keni qëruar e përdorni një pirun për t’i bërë disa vrima në të. Pas kësaj, vendoseni vezën në një tas dhe hidhni acid malik (psh. uthulla e molës) mbi të. Lëreni ashtu gjatë tërë natës.

Në mëngjes hidheni tutje acidin malik dhe shtoni vezën. Përderisa e hani vezën, sigurohuni të konsumoni një gotë ujë të nxehtë në të cilët paraprakisht ia keni shtuar një lugë gjelle acid malik.

Vezët e ziera janë shumë të mira për shëndetin dhe mund t’i shtoni në sallatën tuaj për t’u furnizuar me proteinat që i nevojiten trupit.

Këshillë: Për çdo shqetësim shëndetësor që keni, sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj.