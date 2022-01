Ul nivelin e sheqerit me 23 %! Ja pse diabetikët duhet ta konsumojnë patjetër rrushin e thatë

Nëse keni diabet, duhet të shmangni të gjithë sheqerin, apo jo? Në fakt, ju keni vend për një ëmbëlsirë herë pas here për sa kohë që ndiqni një dietë të shëndetshme. Kufizimi i vetes për të ngrënë ndonjë sheqer mund t’ju bëjë të hani në mënyrë impulsive çfarëdo që dëshironi.

Pra, të hani një pjesë të shëndetshme të diçkaje të ëmbël është një gjë e mirë! Një ushqim me sheqer madje mund t’ju ndihmojë të mbani nivele të shëndetshme të glukozës në gjak: rrushi i thatë. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme në fillim. Shumica prej nesh nuk mendojnë shpesh për përfitimet shëndetësore të rrushit të thatë. Megjithatë, një studim i kohëve të fundit nga The Physician and Sportsmedicine Journal zbuloi se rrushi i thatë është një rostiçeri e shkëlqyer për njerëzit me diabet të tipit 2, sepse nuk shkakton rritje të sheqerit në gjak.

Për të përcaktuar nëse rrushi i thatë do të ishte një rostiçeri e mirë për diabetin, një ekip kërkimor nga Qendra Kërkimore Metabolike dhe Aterosklerotike e Louisville rekrutoi 51 pjesëmarrës. Gjatë 12 javëve, disa nga pjesëmarrësit hëngrën rrush të errët, ndërsa të tjerët hëngrën ushqime të përpunuara.

Vetëm pak rrush i thatë në ditë uli nivelet e glukozës së pjesëmarrësve pas ngrënies me 23 për qind. Përveç kësaj, ata që hanin rrush të thatë pësuan një ulje prej 19 për qind në nivelet e glukozës në krahasim me ata që hanin ushqime të përpunuara. Nivelet më të mira të sheqerit në gjak nuk ishin përfitimi i vetëm. Ata që hanin rrush të thatë përjetuan gjithashtu një ulje të presionit të tyre sistolik të gjakut (numri kryesor), megjithëse nuk pësuan një ulje të dukshme të presionit diastolik të gjakut (numri i poshtëm). Kjo mbështet studimet e mëparshme që sugjerojnë se rrushi i thatë është i rëndësishëm edhe për shëndetin e zemrës./albeu.com/