Ukrainë: 171,000 trupa ruse janë vrarë në luftë

Forcat e armatosura të Ukrainës kanë ndarë përditësimin e tyre të përditshëm mbi humbjet e vlerësuara ruse që nga shpërthimi i luftës në shkurt 2022.

Në deklaratë, thotë se rreth 171,730 trupa ruse janë vrarë deri më tani.

Prej tyre, Ukraina pretendon se 570 vdiqën vetëm në 24 orët e fundit.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.03.23 were approximately: pic.twitter.com/76gtXHt86h

