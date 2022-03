Ukrainasit rimarin qytetet të veri në Kievit, rrethohen mijëra ushtarë të Putinit (FOTO LAJM)

(Me mijëra ushtarë rus janë rrethuar në veri të Kievit, në disa qytete përreth.

Lajmin e kanë bërë të ditur mediat lokale, të cilat janë duke raportuar për një avancim domëthenëse të forcave ukrainase në veri-perëndim të Kievit duke rrethuar mijëra trupa ruse.

“Kyiv Independent” raporton duke iu referuar burimeve ushtarake se ushtria ukrainase tashmë është duke marrë kontrollin e qyteve si Bucha dhe Irpin, si edhe të bazës ajrore në Hostomel, të cilat më parë kontrolloheshin nga rusët.

Një realitet i tillë do të bënte që mijëra forca ruse që gjenden më në jug të shkëputeshin nga furnzimet ushqimore dhe ushtarake, gjë që do të ishte një goditje e rëndë për Rusinë.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 23, 2022