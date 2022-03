Ukrainasi i guximshëm: Filmon tankun që hapi zjarr ndaj një pallati të banuar, shpëton për mrekulli (VIDEO)

Lufta në Ukrainë është bërë shumë e ashpër, ku rusët po bombardojnë godinat e institucioneve shtetërore, e teksa nuk kanë kursyer as civilët.

Një video me pamje të frikshme po qarkullon orët e fundit në rrjetet sociale nga qytetit i Kharkiv, ku një tank hap zjarr ndaj një pallati të banuar.

Video është filmuar pikërisht nga një person që banonte në ndërtesë. Nga shpërthimi i fortë, ndërtesa ku ndodhej ukrainasi që po xhironte dhe videon u thyer xhamat dhe ka pasur dëme të rënda materiale.

A person filmed the moment when a tank fired a shell towards the building where he was. This video would have been filmed in Borodianka, I am working on the geolocation.pic.twitter.com/du5XwFCvnF

— C O U P S U R E (@COUPSURE) March 1, 2022