Ukraina: Vriten dy vajza të mitura aktore, në Mariupol

Ministria e Jashtme e Ukrainës ka ndarë fotografitë e dy vajzave të reja që tha se u vranë në Mariupol.

Yelyzaveta dhe Sonia kishin luajtur personazhin e Lucy në një produksion të “Luanit, shtriga dhe veshjet” në Teatrin Mariupol.

Teatri u përdor si një strehë për civilët derisa u bë objektiv i një sulmi me bombë ruse.

Nuk dihet se si janë vrarë vajzat e vogla./albeu.com

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 23, 2022