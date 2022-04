Ukraina tallet me marinën ruse pas fundosjes së “Moskës”

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka postuar në Twitter një status tallës për marinën ruse pasi luftanija e saj “Moska” u fundos në Detin e Zi.

“Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës i kujton marinës ruse se ngushticat e Detit të Zi janë të mbyllura vetëm për hyrje”, thuhet në një postim.

“Pjesa e flotës suaj që mbetet në det ka ende një rrugëdalje.”, vijon më tej postimi ironizues.

The Ministry of Defence of Ukraine reminds the russian navy that the Black Sea straits are closed for entry only. The part of your fleet that remains afloat still has a way out.

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 15, 2022