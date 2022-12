Ukraina sulmoi bazën, 14 bombardues bërthamorë ngrihen në qiell: Çfarë ka ndërmend Putini?

Ukraina sulmoi me dronë sot bazën më të rendësishme ajrore të Rusisë, ku janë të pozicionuar bombarduesit strategjikë Tu-95 në Saratov, gjë e cila u konsiderua si një goditje e fortë në zemër të rusëve.

Mësohet paraprakisht se nga sulmi janë dëmtuar dy bombardues Tu-95, ndërsa sëfundmi është dhënë alarmi se 14 avionë të tillë janë ngritur në qiell nga kjo bazë.

Tu-95 janë bombardues strategjikë të Rusisë që mbajnë edhe bomba bërthamore.

After reports in Russian military channels that Ukraine drones destroyed two strategic Tu-95 bombers and crew deep in Russia’s rear, in Engels, now Ukraine reports that 14 other Tu-95 have taken off from that military airport. Could be a revenge attack, or just keeping them safe.

