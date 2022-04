Ukraina shemb skuplturën e “Miqësisë” me Rusinë

Ukraina ka vendosur të shembë një skulpturë të epokës sovjetike e cila ndodhet në qendër të

Kievit si simbol i miqësisë midis Rusisë dhe Ukrainës.

Kryetari i bashkisë në Kiev, Vitali Klitschko njoftoi sot se punonjësit e bashkisë do të çmontojnë skulpturën e miqësisë, shkruan CNN.

“Këtë javë ne do të çmontojmë një skulpturë prej bronzi të ngritur në 1982 për të përkujtuar ribashkimin e Ukrainës me Rusinë“, tha Klitschko.

“Tetë metrat e metalit të të ashtuquajturës miqësia e dy popujve do të hiqen nga qendra e Kievit”.

Harku në formë ylberi që shtrihet mbi monumentin, i cili është vendosur në një kënd të përgjithshëm piktoresk do të ruhet.

Klitschko tha se harku i quajtur fillimisht Harku i Miqësisë së Popullit do të mbetet, por do të riemërohet dhe do të ngjyroset me ngjyrat e flamurit ukrainas./albeu.com