Ukraina: Rusia ka humbur 15 mijë personel që nga fillimi i luftës

Rusia ka humbur 15,000 personel që kur trupat pushtuan Ukrainën më 24 shkurt, ka pohuar Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës.

Ministria tha gjithashtu se forcat e armatosura ruse kishin humbur 1,535 automjete të blinduara.

Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar raportoi se forcat ruse që përparonin në Kiev nga verilindja kishin ngecur dhe se shumica e trupave mbetën më shumë se 25 km nga qendra e qytetit.

Shifrat e dhëna nga zyrtarët ukrainas nuk mund të verifikohen nga Sky News dhe ekspertët theksojnë se është në interes të vendeve në luftë të japin vlerësime më të larta të viktimave të armikut.

Megjithatë, vlerësimet konservatore të SHBA javën e kaluar sugjeruan se më shumë se 7,000 trupa ruse ishin vrarë në më pak se tre javë luftime./albeu.com

