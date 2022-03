Ukraina rrëzon avionin ushtarak rus, momenti kur shpërthen në flakë (VIDEO)

Pamjet e paverifikuara, të cilat duket se janë shpërndarë nga Pravda Gerashchenko, një këshilltare e ministrisë së brendshme të Ukrainës, tregojnë atë që pretendohet të jetë një avion luftarak rus që digjet pasi u rrëzua nga forcat ukrainase.

Llogaria Ukraine Weapons Tracker në Twitter, e cila monitoron përdorimin dhe kapjen e pajisjeve ushtarake në Ukrainë, ndau videon nga llogaria Telegram e zotit Gerashchenko.

Llogaria “Ukraina Weapons Tracker” postoi: “Pas një kohe pa asnjë goditje, pala ukrainase pretendon se ka rrëzuar një avion luftarak rus Su-35 më 24 mars pranë #Izyum.

“Ne nuk mund të verifikojmë llojin e saktë, por piloti i vetëm mbijetoi dhe pamjet nuk janë parë më parë, kështu që ky pretendim është i besueshëm.”

Sky News nuk ka verifikuar në mënyrë të pavarur se çfarë lloj avioni përmban në klip, kur u filmua fillimisht, ose nëse piloti mbijetoi.

