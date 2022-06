Ukraina raporton 15,000 krime të dyshuara lufte

Rreth 15,000 krime të dyshuara lufte janë raportuar në Ukrainë që nga fillimi i luftës, me 200 deri në 300 të tjera të raportuara çdo ditë, tha kryeprokurorja e vendit.

Rreth 600 të dyshuar janë identifikuar dhe 80 ndjekje penale kanë filluar, tha Iryna Venediktova para gazetarëve në Hagë.

Lista e të dyshuarve përfshin “ushtarakë të lartë, politikanë dhe agjentë propagandistikë të Rusisë”, shtoi ajo.

Rusia ka mohuar të ketë shënjestruar civilët ose përfshirjen në krime lufte.

Nga 15,000 krimet e supozuara të luftës, Veneditkova tha se disa mijëra ishin identifikuar në rajonin lindor të Donbasit, skena e luftimeve të ashpra midis trupave ruse dhe ukrainase.

Krimet e supozuara të luftës në rajon përfshijnë transferimin e mundshëm me forcë të njerëzve, përfshirë rastet e të rriturve dhe fëmijëve, në pjesë të ndryshme të Rusisë, tha Venediktova. Tortura, vrasja e civilëve dhe shkatërrimi i infrastrukturës civile janë gjithashtu të dyshuara për krime lufte, shtoi ajo.

Megjithëse hetimet në lidhje me rajonin lindor kanë filluar, autoritetet ukrainase nuk kanë qasje në zonat e kontrolluara nga Rusia, raporton agjencia e lajmeve AFP të ketë thënë Venediktova. Megjithatë, ata po intervistonin të evakuuarit dhe të burgosurit e luftës, shtoi ajo.

“Hetimet janë shumë të vështira kur luftimet po zhvillohen në të njëjtën kohë,” citohet të ketë thënë ajo nga agjencia gjermane e lajmeve DPA.

Estonia, Letonia dhe Sllovakia gjithashtu i janë bashkuar përpjekjeve të hetimit, tha Venediktova. Polonia dhe Lituania po ndihmonin tashmë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale e përshkroi Ukrainën si një “skenë krimi” dhe ka dërguar ekipin e saj më të madh të hetuesve ndonjëherë në Ukrainë për të ndihmuar në hetimet. Ai tha se shpresonte gjithashtu të hapte një zyrë në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev.

Njoftimet erdhën pasi dy ushtarë rusë u burgosën me 11 vjet e gjysmë në Ukrainë të martën për granatimet e zonave civile. Ushtari i parë rus që do të gjykohet në Ukrainë, Sgt Vadim Shishimarin, u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e një civili javën e kaluar.

Avokatja e Popullit të Ukrainës për të drejtat e njeriut, Lyudmila Denisova, u shkarkua gjithashtu nga parlamenti i Ukrainës. Ajo u kritikua për mosorganizimin e korridoreve humanitare dhe lehtësimin e shkëmbimeve të të burgosurve, si dhe trajtimin e rasteve të supozuara të përdhunimeve kundër ushtarëve rusë, sipas raporteve të mediave lokale. Denisova tha se do të apelonte vendimin./albeu.com