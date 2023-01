Ukraina pret deri në 140 tanke në dërgesën e parë nga vendet aleate

Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, ka thënë se Kievi pret të marrë 120 deri në 140 tanke në valën e parë të dërgesave nga një koalicion prej 12 vendeve.

Një grup vendesh perëndimore u zotuan javën e kaluar të furnizojnë Ukrainën me tanke kryesore luftarake moderne, pasi Gjermania konfirmoi se do të dërgonte tanke Leopard 2 dhe SHBA tha se do të furnizonte Kievin me tanke M1 Abrams.

“Koalicioni i tankeve tani ka 12 anëtarë. Mund të vërej se në valën e parë të kontributeve, forcat e armatosura të Ukrainës do të marrin nga 120 deri në 140 tanke të modelit perëndimor”, tha Kuleba.

Vende të tilla si Polonia dhe Finlanda kanë treguar tashmë publikisht se janë të gatshëm t’i ofrojnë Ukrainës një numër të tankeve të tyre Leopard 2. Spanja, Holanda dhe Danimarka kanë thënë gjithashtu se janë të hapura për të dërguar tanket e tyre të prodhimit gjerman. /albeu.com