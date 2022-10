Ukraina: Në 24 orë kemi “eliminuar” 400 trupa ruse

Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka postuar në Tëitter vlerësimin e saj për humbjet ruse në 24 orët e fundit.

Ukraina pretendon se 400 trupa të tjera armike janë “eliminuar” që nga dje, me humbje të tjera ruse që thuhet se përfshijnë 16 artileri, tre tanke, shtatë automjete të blinduara luftarake, dy helikopterë dhe 11 dronë./albeu.com

“Courage is fire, and bullying is smoke.”

Benjamin Disraeli

Total combat losses of the enemy from Feb 24 to Oct 15: pic.twitter.com/xpX20IU0oj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022