“Ukraina ka nevojë më shumë se kurrë për partnerët”, Zelensky flet  me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar

Presidenti ukrainas Zelensky sapo ka postuar në Twitter duke thënë se ai ka zhvilluar bisedime në mëngjes me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson.

Ai bëri thirrje për sanksione më të forta dhe më shumë mbështetje, duke postuar në Twitter: “Ukraina ka nevojë për mbështetjen e partnerëve më shumë se kurrë”.

Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦’s defense and insidious attacks on Kyiv by the aggressor. Today 🇺🇦 needs the support of partners more than ever. We demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022