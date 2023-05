Ukraina: Jemi gati të nisim kundërofensivën ndaj forcave ruse

Ukraina është e gatshme të nisë kundërsulmimin e saj të shumëpritur kundër forcave ruse, ka thënë një nga zyrtarët më të lartë të sigurisë në vend për BBC.

Oleksiy Danilov nuk përmendi një datë, por tha se një sulm për të rimarrë territorin nga forcat pushtuese të presidentit Vladimir Putin mund të fillojë “nesër, pasnesër ose pas një jave”.

Ai paralajmëroi se qeveria e Ukrainës nuk kishte “të drejtë të gabojë” me vendimin, sepse ky ishte një “mundësi historike” që “ne nuk mund ta humbim”.

Si sekretar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Danilov është në zemër të kabinetit de facto të luftës të Presidentit Volodymyr Zelensky.

Gjatë intervistës, ai gjithashtu konfirmoi se disa forca mercenare Wagner po tërhiqeshin nga qyteti i Bakhmut, vendi i betejës më të përgjakshme të luftës deri më tani, por ai shtoi se ata “po rigrupoheshin në tre vende të tjera” dhe “nuk ndodh do të thotë se ata do të pushojnë së luftuari me ne”.

Ukraina ka planifikuar një kundërsulm prej muajsh. Por ajo ka kërkuar sa më shumë kohë të jetë e mundur për të trajnuar trupat dhe për të marrë pajisje ushtarake nga aleatët perëndimorë.

Ndërkohë, forcat ruse kanë përgatitur mbrojtjen e tyre./albeu.com