Uji me rrush të thatë pastron mëlçinë, përshpejton metabolizmin dhe shkrin yndyrat

Uji me rrush të thatë ka një sasi më të lartë të antioksidanteve lehtësisht të tretshëm. Këto substanca lehtësojnë ndjeshëm funksionimin e mëlçisë dhe rrisin efikasitetin e enzimave të shumta.

Rrushi i thatë përmban edhe fibra dietike që optimizojnë funksionin e zorrëve dhe stimulojnë metabolizmin.

Përveç detoksifikimit dhe efektit të mirë në tretje, kjo pije është një eliksir energjie. Do t’ju japë energji të mjaftueshme dhe përmban pak kalori, gjë që e bën atë një aleat të shkëlqyeshëm për humbjen e peshës, transmeton Telegrafi.

Është i mirë për humbje peshe, sepse nuk përmban yndyrë dhe duke stimuluar funksionet enzimatike ul edhe nivelin e kolesterinës.

Edhe një gotë e thjeshtë me ujë me stomak bosh është e mjaftueshme për të pasur ndjenjë ngopjeje. Kur uji pasurohet me rrush të thatë, atëherë efekti do të zgjasë më shumë. Gjëja kryesore është të mos harroni të hani rrush të thatë pasi të keni pirë ujë.

Të shumtë janë ata që mendojnë se është më mirë të hahet i freskët se sa rrush i thatë, dhe kjo është e vërtetë. Megjithatë, ne kemi rrush të thatë gjatë gjithë vitit, është relativisht i lirë dhe mund ta ruani dhe ruani lehtësisht në shtëpi. Hulumtimet tregojnë se rrushi i thatë është i mirë për presionin e gjakut, si dhe për shëndetin kardiovaskular.

Si të përgatisni ujin për detoksifikimin me rrush të thatë: Për një gotë rrush të larë mirë, përdorni tre gota ujë. I trazojmë dhe i ziejmë për disa minuta, sa të ngrohet uji, pa vluar. Zierja është e rëndësishme në mënyrë që rrushi i thatë të lëshojë substanca të rëndësishme në ujë dhe pija të pihet e ftohtë.

E pini brenda 24 orëve, por rekomandohet që gotën e parë ta pini në mëngjes me stomakun bosh.

Rrushin e mbetur nga pija mund ta hani ose ta përdorni për të përgatitur ëmbëlsira, byrekë dhe pjata të tjera. Frutat e thata mund të jenë të shkëlqyera për metabolizmin dhe humbjen e peshës, por duhet t’i merrni me masë, sepse përmbajnë shumë glukozë dhe fruktozë.