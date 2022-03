UEFA vendos se ku do luhet superfinalja Itali-Argjentinë

Ditën e sotme UEFA nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka bërë të ditur se kur dhe ku do të luhet superfinalja mes Italisë dhe Argjentinës.

Argjentina si fituese e Kupës së Amerikës së Jugut dhe Italia si fituesja e Kampionatit Europian 2020 do të bëjnë llogaritë mes tyre për trofeun “Finalissima”.

Kjo përballje është vendosur të luhet më 1 qershor në stadiumin e “Wembley, takim që do të nisë në orën 20:45, dhe në stadium pritet të jenë të pranishëm rreth 86 mijë tifozë./ h.ll/albeu.com

🏆 The #Finalissima 2022 is coming soon!

London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.

🗓️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

🏟️ 86,000 capacity

— UEFA (@UEFA) March 22, 2022