UEFA “godet” rëndë Rusinë, përjashtohet nga të gjitha garat për sezonin e ardhshëm

UEFA ka vendosur të zgjasë sanksionet ndaj Rusisë për të gjithë sezonin e ardhshëm, duke përjashtuar kështu ekipet e klubeve dhe kombëtareve, për meshkuj dhe femra, nga të gjitha garat.

Njoftimi i plotë:

“Pas vendimit të 28 shkurtit 2022 për të pezulluar të gjithë përfaqësuesit dhe klubet ruse nga pjesëmarrja në ndeshjet e kompeticionit të UEFA-s deri në njoftimin e mëtejshëm, Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s sot mori një sërë vendimesh në lidhje me implikimet e këtij vendimi për garat e ardhshme, në mënyrë që të sigurohet rregullsia e tyre.”

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s ka vendosur:

UEFA Nations League 2022/2023

Rusia nuk do të marrë pjesë në grupin 2 të Ligës B dhe automatikisht do të vendoset në vendin e katërt në këtë grup. Si rezultat, ata do të bien në fund të fazës së grupeve dhe do të renditen në vendin e 16-të dhe të fundit në Ligën B.

UEFA Women Euro 2022 (turneu final)

Rusia nuk do të marrë pjesë në grupin C të finaleve të UEFA-s të EURO 2022 për femra nga 6 deri më 31 korrik në Angli dhe do të zëvendësohet nga Portugalia, e cila u mund nga Rusia në play-off.

Kualifikimet evropiane për Kupën e Botës 2023

Rusia për femra humbën dy ndeshjet e saj të planifikuara në prill në grupin E për shkak të pezullimit. Rusia nuk do të marrë pjesë në asnjë nga ndeshjet pasuese të këtij kompeticioni dhe të gjitha rezultatet e deritanishme të saj konsiderohen të pavlefshme. Për rrjedhojë, grupi E do të vazhdojë si një grup prej pesë skuadrash.

Kampionati Evropian U21

Rusia humbi dy ndeshjet e planifikuara në mars në grupin C për shkak të pezullimit. Rusia nuk do të marrë pjesë në asnjë nga ndeshjet pasuese të këtëij kompeticioni dhe të gjitha rezultatet e deritanishme të saj konsiderohen të pavlefshme.

Garat e klubeve të UEFA-s 2022/23

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa League Conference, UEFA Champions League për femra dhe UEFA Youth League

Rusia nuk do të ketë asnjë klub të lidhur që do të marrë pjesë në garat e klubeve të UEFA-s në sezonin 2022/2023. Për rrjedhoje, listat përkatëse të aksesit në garat e klubeve për meshkuj dhe femra janë ribalancuar sipas parimeve të shprehura në rregullat përkatëse të garave.

Për më tepër, Rusisë do t’i jepet një numër pikësh koeficienti ekuvivalent me numrin më të ulët që ka fituar në cilindo nga pesë sezonet e fundit, pra 4,333 pikë për koeficientin e klubit të shoqatës së meshkujve dhe 1,750 pikë për koeficientin e klubit të shoqatës së femrave për llogaritjen e pikëve me qëllime për sezonin 2022/2023.

UEFA Futsal për Femra EURO 2022 (turni final)

Rusia nuk do të marrë pjesë në finalet (përfshirë Portugalinë, Spanjën dhe Ukrainën) nga 1 deri më 3 korrik në Portugali dhe do të zëvendësohet nga Hungaria, e cila përfundoi e dyta në Grupin 1 të raundit kryesor, i cili fitoi nga Rusia.

2022/23 UEFA Futsal për Femra EURO

Rusia ishte vendosur direkt në Grupin 4 të raundit kryesor. Meqenëse tre fituesit e grupeve dhe nënkampionët më të mirë do të kualifikohen nga raundi paraprak, Rusia do të zëvendësohet në raundin kryesor me nënkampionet e raundit paraprak.

UEFA Futsal Champions League 2022/23

Rusia nuk do të ketë asnjë klub të lidhur që do të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve të Futsalit UEFA 2022/23.

Kualifikimet evropiane për Kupën e Botës në Futsal FIFA 2024

Rusia do të zëvendësohet në shortin e fazës së grupeve të raundit kryesor nga Norvegjia, e cila ishte skuadra e tretë më e mirë e raundit paraprak.

Garat për të rinj 2022/23

Rusia nuk do të marrë pjesë në kampionatin 2022/23 për meshkuj U17 dhe U19 dhe skuadrat e hedhura në grupin e tyre do të garojnë në një mini-turne me tre ekipe.

Rusia nuk do të marrë pjesë në kampionatet e femrave U-17 dhe femrave U-19 dhe një mini-turne me tre ekipe do të zhvillohet në çdo garë.

Kupa e Rajoneve UEFA 2022/23

Rusia do të zëvendësohet nga nënkampionia e raundit paraprak në Grupin 1 të raundit të ndërmjetëm.

EURO 2028/32 Procedura e tenderit

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s e ka shpallur të papranueshme ofertën e paraqitur nga Federata Ruse e Futbollit (FUR) për të pritur UEFA EURO 2028 ose UEFA EURO 2032, në përputhje me nenin 16.02 të Rregullores së UEFA-s për ndeshjet e finaleve dhe finaleve, e cila thotë se “çdo ofertues duhet të sigurojë që ai nuk vepron në një mënyrë që mund të çojë në finalet e UEFA-s, UEFA-s ose finalet e UEFA-s, ndonjë ofertues tjetër (ose ndonjë punonjës, oficer ose përfaqësues të ndonjë prej të mësipërmeve), procedurën e ndeshjes ose të futbollit evropian në disreputacion.”

Për më tepër, “kualifikimi automatik i skuadrës pritëse për një mysafir të vetëm është i garantuar”. Prandaj, duke pasur parasysh pasigurinë se kur do të hiqet pezullimi, pranimi i një oferte nga FUR do të binte gjithashtu në kundërshtim me vendimin e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s të datës 28 shkurt 2022, i cili pezullon të gjithë përfaqësuesit dhe klubet ruse nga pjesëmarrja në garat e ndeshjeve të UEFA-s. Deri në njoftimin e mëtejshëm, nëse një federate, skuadrat e së cilës aktualisht janë pezulluar nga pjesëmarrja në çdo kompeticion të UEFA-s, do të lejohej të bënte ofertë për të pritur një turne në territorin e saj.

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s do të presë me padurim thirrjen e mbledhjeve të mëtejshme për të rivlerësuar situatën faktike dhe ligjore ndërsa zhvillohet dhe për të marrë vendime të mëtejshme nëse është e nevojshme./ h.ll/albeu.com