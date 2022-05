UEFA cakton ekipet e gjyqtarëve të cilët do të drejtojnë katër finalet e mëdha

Në rendin kronologjik të datës së ndeshjeve, Komiteti i Arbitrave të UEFA-s ka shpallur sot emërimet e mëposhtme të ekipit të arbitrave për finalet e garave të klubeve të UEFA-s 2022.

Slavko Vincic do të arbitrojë finalen e UEFA Europa League 2022 midis Eintracht Frankfurt dhe Rangers FC, që do të luhet në Estadio Ramón Sanchez-Pizjuan në Sevilla, Spanjë, të mërkurën më 18 maj në orën 21:00.

Një arbitër ndërkombëtar që nga viti 2010, slloveni 42-vjeçar ka marrë drejtimin e nëntë ndeshjeve të UEFA Champions League që nga raundi i play-off-it, këtë sezon, duke përfshirë ndeshjen e dytë çerekfinale midis FC Bayern Munchen dhe Villarreal CF. Vincic do të përfshihet në një finale të madhe të kompeticionit të klubeve të UEFA-s për herë të tretë, pasi ka luajtur si zyrtar i katërt në finalen e UEFA Europa League 2021 dhe si ndihmës arbitër shtesë në finalen e UEFA Europa League 2017.

Vincic do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Tomaz Klancnik dhe Andraz Kovacic. Zyrtari i katërt, Srđjan Jovanovic, është nga Serbia. Roli i VAR-it i është caktuar Paulus van Boekel (Holandë), dhe ai do të ndihmohet nga Jure Praprotnik nga Sllovenia dhe spanjollët Alejandro Hernandez dhe Roberto Diaz Perez del Palomar.

Ekipi i arbitrave të finales së UEFA Europa League 2022

Gjyqtar: Slavko Vincic (Slloveni)

Asistentë: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slloveni)

Zyrtari i katërt: Srdjan Jovanovic (Serbi)

VAR: Paulus van Boekel (Holandë)

Asistentët e VAR: Jure Praprotnik (Slloveni), Alejandro Hernandez (Spanjë), Roberto Diaz Perez del Palomar (Spanjë).

###

Komiteti i Gjyqtarëve të UEFA-s ka njoftuar gjithashtu se Lina Lehtovaara do të gjykojë finalen e Ligës së Kampionëve të UEFA-s për femra 2022 ndërmjet FC Barcelona dhe Olympique Lyon, që do të luhet në stadiumin e Juventusit në Torino, Itali, të shtunën më 21 maj në orën 19:00.

Një gjyqtare ndërkombëtare që nga viti 2009, 40-vjeçarja finlandeze do të marrë drejtimin e finales së saj të parë të Ligës së Kampionëve të UEFA-s për femra pasi u emërua si gjyqtarja e katërt për finalen e 2010-ës. Këtë sezon, ajo ka arbitruar tre ndeshje të Ligës së Kampionëve të UEFA-s për femra, dy në fazën e grupeve, si dhe ndeshjen e parë çerekfinale ndërmjet Real Madrid CF dhe FC Barcelona.

Lehtovaara gjithashtu u zgjodh kohët e fundit si arbitre për EURO 2022 të UEFA-s për femra dhe ishte anëtare e ekipit të arbitrave në EURO 2017 të UEFA Women.

Lehtovaara do të ndihmohet nga grekja Chrysoula Kourompylia dhe nga Estonia Karolin Kaivoja. Zyrtarja e katërt është Jana Adamkova (Republika Çeke). Roli i VAR-it i është caktuar portugezit Tiago Bruno Lopes Martins dhe ai do të shoqërohet nga bashkatdhetari i tij Joao Silva Pinheiro dhe Paolo Valeri nga Italia.

Ekipi i arbitrave të finales së Ligës së Kampionëve të UEFA-s për femra 2022

Gjyqtare: Lina Lehtovaara (Finlandë)

Asistentë: Chrysoula Kourompylia (Greqi), Karolin Kaivoja (Estoni)

Zyrtarja e katërt: Jana Adamkova (Republika Çeke)

VAR: Tiago Bruno Lopes Martins (Portugali)

Asistent VAR: Joao Silva Pinheiro (Portugali)

Mbështetje VAR: Paolo Valeri (Itali)

###

Komiteti i arbitrave të UEFA-s ka zbuluar se rumuni Istvan Kovacs do të gjykojë finalen e Konferencës së Ligës së Evropës 2022 të UEFA-s ndërmjet AS Roma dhe Feyenoord, që do të luhet në Arena Kombëtare në Tiranë, Shqipëri, të mërkurën më 25 maj në orën 21:00.

Kovacs ka qenë një arbitër ndërkombëtar që nga viti 2010 dhe do të marrë drejtimin e finales së tij të parë të kompeticionit UEFA për klube. Këtë sezon, 37-vjeçari ka drejtuar në 10 ndeshje të kompeticionit për klube të UEFA-s, duke përfshirë ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve ndërmjet Manchester City FC dhe Real Madrid CF.

Kovacs do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Vasile Florin Marinescu dhe Mihai-Ovidiu Artene. Zyrtari i katërt, Sandro Scharer, është nga Zvicra. Roli i VAR-it i është caktuar Marco Fritz (Gjermani), dhe ai do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Christian Dingert dhe Bastian Dankert.

Ekipi i arbitrave të finales së Konferencës së Ligës së Evropës UEFA 2022

Gjyqtar: Istvan Kovacs (Rumani)

Asistentë: Vasile Florin Marinescu, Mihai-Ovidiu Artene (Rumani)

Zyrtari i katërt: Sandro Scharer (Zvicër)

VAR: Marco Fritz (Gjermani)

Asistent VAR: Christian Dingert (Gjermani)

Mbështetje VAR: Bastian Dankert (Gjermani)

###

Komiteti i Gjyqtarëve të UEFA-s ka caktuar Clement Turpin për të arbitruar finalen e UEFA Champions League 2022 ndërmjet Liverpool FC dhe Real Madrid CF, e cila zhvillohet në Stade de France në Saint-Denis, Francë, të shtunën më 28 maj në orën 21:00.

39-vjeçari francez, një arbitër ndërkombëtar që nga viti 2010, do të gjykojë në finalen e tij të parë të Ligës së Kampionëve UEFA, pasi shërbeu si gjyqtari i katërt në finalen e 2018. Ai ka arbitruar shtatë ndeshje të UEFA Champions League që nga raundi i play-off-it, këtë sezon, duke përfshirë ndeshjen e parë çerekfinale midis Chelsea FC dhe Real Madrid CF. Sezonin e kaluar ai drejtoi finalen e UEFA Europa League.

Turpin do të ndihmohet nga bashkatdhetarët Nicolas Danos dhe Cyril Gringore, ndërsa një tjetër francez, Benoit Bastien, do të jetë gjyqtari i katërt. Roli i VAR-it i është caktuar Jerome Brisard (Francë), dhe ai do të ndihmohet nga Willy Delajod (Francë) dhe dy italianët, Massimiliano Irrati dhe Filippo Meli.

Ekipi i arbitrave të finales së UEFA Champions League 2022

Arbitri: Clement Turpin (Francë)

Asistentë: Nicolas Danos, Cyril Gringore (Francë)

Zyrtari i katërt: Benoit Bastien (Francë)

VAR: Jerome Brisard (Francë)

Asistentët e VAR: Willy Delajod (Francë), Massimiliano Irrati (Itali), Filippo Meli (Itali). /h.ll/albeu.com