Udhëheqësit saudit i jepet imuniteti i SHBA-së për vrasjen e Khashoggi

Shtetet e Bashkuara kanë përcaktuar se lideri de fakto i Arabisë Saudite, Princi i Kurorës Mohammed bin Salman ka imunitet nga një padi e ngritur nga e fejuara e gazetarit të vrarë Jamal Khashoggi.

Khashoggi, një kritik i shquar saudit, u vra në konsullatën saudite në Stamboll në tetor 2018.

Inteligjenca amerikane ka thënë se beson se Princi Mohammed ka urdhëruar vrasjen.

Por në dosjet gjyqësore, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ai ka imunitet për shkak të rolit të tij të ri si kryeministër saudit.

Ish-e fejuara e Khashoggi, Hatice Cengiz, shkroi në Twitter se “Jamal vdiq përsëri sot” me vendimin.

Ajo – së bashku me grupin e të drejtave të njeriut Democracy for the Arab World Now (Agim), i themeluar nga z. Khashoggi – kishte kërkuar dëme të paspecifikuara në SHBA nga princi i kurorës për vrasjen e të fejuarës së saj.

Ankesa akuzonte liderin saudit dhe zyrtarët e tij se kishin “rrëmbyer, lidhur, droguar dhe torturuar dhe vrarë gazetarin rezident në SHBA dhe avokatin e demokracisë Jamal Khashoggi”.

Princi Mohammed u emërua princ i kurorës nga babai i tij, Mbreti Salman bin Abdulaziz Al Saud, në vitin 2017. Më pas 37-vjeçarit iu dorëzua roli i kryeministrit në shtator të këtij viti.

Ai mohon çdo rol për vrasjen e Khashoggi.

Juristët e Departamentit të Drejtësisë thanë në citime të cituara nga Reuters se si “kreu i një qeverie të huaj”, princi i kurorës “gëzon imunitetin e kreut të shtetit nga juridiksioni i gjykatave amerikane si rezultat i asaj zyre”.

“Doktrina e imunitetit të kreut të shtetit është e vendosur mirë në të drejtën zakonore ndërkombëtare,” thanë avokatët e Departamentit të Drejtësisë.

Por administrata Biden ishte e prirur të theksonte se vendimi nuk ishte një përcaktim i pafajësisë.