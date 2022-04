Udhëheqësit botërorë dënojnë sulimin në stacionin hekurudhor, në Kramatorsk

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Josep Borrell, ka dënuar ashpër një sulm me raketa në një stacion hekurudhor në qytetin lindor të Ukrainës, Kramatorsk, i cili vrau rreth 30 njerëz dhe plagosi rreth 100, sipas zyrtarëve.

“Dënoj fuqishëm sulmin pa dallim të mëngjesit të sotëm ndaj një stacioni treni në Kramatorsk nga Rusia, i cili vrau dhjetëra njerëz dhe la shumë të tjerë të plagosur,” tha Borrell në llogarinë e tij zyrtare në Twitter të premten.

“Kjo është një përpjekje tjetër për të mbyllur rrugët e arratisjes për ata që ikin nga kjo luftë e pajustifikuar dhe shkaktojnë vuajtje njerëzore”, shtoi ai.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen tha të premten se është “e tmerruar” nga sulmi “i neveritshëm” me raketa në stacionin hekurudhor.

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.

I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa

My thoughts are with the families of the victims.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022