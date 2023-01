U zbulua vetëm pak ditë më parë, asteroidi gjigant kalon shumë pranë Tokës

Ka qindra miliona asteroidë në Sistemin tonë Diellor, që do të thotë se asteroidë të rinj zbulohen mjaft shpesh. Kjo gjithashtu do të thotë se takimet e afërta midis asteroidëve dhe Tokës janë mjaft të zakonshme.

Disa nga këto takime të afërta përfundojnë me goditjen e asteroidit në Tokë, herë pas here me pasoja të rënda.

Një asteroid i zbuluar së fundmi, i quajtur 2023 BU, ka bërë lajmin pasi sot kaloi shumë pranë Tokës. Zbuluar të shtunën më 21 janar nga astronomi amator Gennadiy Borisov në Krime, 2023 BU kaloi vetëm rreth 3600 km nga sipërfaqja e Tokës (afër majës jugore të Amerikës së Jugut) gjashtë ditë më vonë, më 27 janar.

Asteroidi kaloi gjithashtu nëpër rajonin e hapësirës që përmban një pjesë të konsiderueshme të satelitëve të krijuar nga njeriu që rrotullohen rreth Tokës.

E gjithë kjo e bën 2023 BU takimin e katërt më të afërt të njohur të asteroideve me Tokën, duke injoruar ato që kanë ndikuar në të vërtetë planetin ose atmosferën tonë. /albeu.com