U vra pak ditë më parë në Ekuador, lidhja e Ergys Dashit me mafian ruse dhe aziatike

Mediat ekuadoriane i kanë kushtuar një tjetër artikull rolit të Ergys Dashit në trafikun e kokainës në Europë, i cili u ekzekutua me breshëri kallashi pak ditë më parë në një lokal në Guayaquil.

Sipas mediave ekuadoriane, policia ka identifikuar disa anëtarë të bandës evropiane të përfshirë në pastrim parash dhe trafik.

“Ky është rasti i Ergys Dashit, i vrarë në Guayaquil, një ngjarje që ka tërhequr vëmendjen e Interpolit.

Informacioni i mbledhur nga ky organ policor ndërkombëtar paralajmëron se shqiptari është një nga drejtuesit më të rëndësishëm të trafikut të drogës në Evropë dhe Azi” shkruhet më tej në media.

Artikulli:

Vdekja e një të huaji në Guayaquil tërhoqi vëmendjen e Policisë Ndërkombëtare (Interpol). Informacioni i kësaj agjencie paralajmëronte se burri me origjinë shqiptare ishte një nga drejtuesit më të rëndësishëm të trafikut të drogës në Evropë dhe një pjesë të Azisë.

Historia e tij kriminale ishte aq e fshehur sa në Ekuador nuk kishte asnjë precedent, dosje hetimore dhe as nuk kërkohej nga drejtësia. Për këtë arsye, njerëzit me uniformë tregojnë se ai ecte lirshëm nëpër rrugët e Guayaquil. Në fakt, natën e vdekjes ai ndodhej në një restorant në veri të qytetit. Atje ai u kap nga persona të armatosur të cilët e goditën me më shumë se 20 të shtëna.

Tashmë, hetimet tregojnë se Dashi ishte një nga lidhjet e mafias shqiptare dhe ruse në Amerikën e Jugut. Prania e këtyre makro-organizatave kriminale është zbuluar vitet e fundit në Kolumbi, Ekuador dhe Peru. Agjentët antidrogsë konfirmojnë këtë realitet dhe theksojnë se ata janë emisarë të dërguar nga bosët e mafias për të menaxhuar rrugët, furnitorët dhe të gjithë logjistikën e transportit dhe transportit të mallrave.

Policia kolumbiane ka edhe raporte lidhur me këto organizata. Hetuesit nga ai vend tregojnë se, që nga fillimi i pandemisë, trafikantët kolumbianë të drogës kanë katërfishuar prodhimin e kokainës, gjë që hapi lidhje të reja me mafiozët nga të gjitha kontinentet. U rikuperuan gjithashtu aleanca të tjera që datojnë nga vitet 1980 dhe 1990.

Prandaj, Ekuadori luan një rol të rëndësishëm në dërgesë, pasi është një nga vendet tranzit për ngarkesat me alkaloide (bimët mjekësore). Për këtë arsye Policia në vitin 2021 ka sekuestruar mbi 210 tonë drogë, shifra më e lartë në historinë e vendit.

Organet e inteligjencës kanë zbuluar se pas këtyre dërgesave nuk qëndrojnë vetëm mafia kolumbiane dhe meksikane. Organizatat nga Amerika Qendrore dhe Brazili gjithashtu figurojnë në të dhëna.

Në vitin 2021, Policia arrestoi anëtarë me peshë të mafias. Njëri prej tyre ishte Brayan Rodríguez, anëtar i dyshuar i kartelit meksikan Sinaloa, nëntorin e vitit të kaluar në Quito. Ai kërkohej nga Shtetet e Bashkuara dhe ekstradimi i tij u miratua më 13 janar. Agjentët kundër narkotikëve theksojnë se kapja e tij u krye nën monitorimin e inteligjencës në koordinim me Shtetet e Bashkuara. Raportet ndërkombëtare tregojnë se këto organizata kanë edhe celula të dedikuara për vrasës me pagesë.

Në fakt, disa nga këto grupe të vogla janë vendosur në jug të qytetit. Mosmarrëveshjet për territoret ka bërë që dhuna të arrijë nivele të larta madje deri në atë masë sa në Guayaquil këtë muaj janë kryer shumë se 70 krime, dy herë më shumë se në janar të vitit 2021. Vrasjet e fundit në Los Guasmos, që lanë pesë të vdekur, ishin pasojë luftës së bandave të drogës të karteleve meksikane me ato evropiane. Prania e këtyre makro-organizatave kriminale është zbuluar vitet e fundit në Kolumbi, Ekuador dhe Peru.

Në dhjetor, Interpoli regjistroi në sistemet e tij edhe vrasjen e një shtetasi tjetër shqiptar në Samborondón. Fondacioni ndërkombëtar InSight Crime mblodhi një pjesë të fakteve dhe në një raport theksoi se i huaji ishte gjithashtu një lidhje e mafias evropiane dhe aziatike.

“Apeli i Ekuadorit është pjesë e një tendence më të përgjithshme në të cilën portet e vendit përdoren për të transportuar vëllime të mëdha kokaine në Evropë,” tha fondacioni. Prandaj, raportet ndërkombëtare tregojnë se këto organizata kanë edhe celula të dedikuara për vrasës me pagesë dhe vrasje të porositura.

Në fakt, disa nga këto grupe të vogla janë vendosur në jug të qytetit.

Për këtë arsye, ka nisur një monitorim të rreptë policor në 28 zona të konsideruara kritike në Guayas. Një pjesë e strategjisë së sigurisë është forcimi i organeve të inteligjencës për të zbuluar lidhjet me drejtuesit e mafieve ndërkombëtare.

Trafiku i drogës dhe vrasjet me porosi nuk janë të vetmet fusha që mafiet ndërkombëtare operojnë në Ekuador. Policia ka raporte të rregullta për bandat në Evropë të cilat janë përfshirë në pastrim parash, kontrabandë emigrantësh dhe fajde.