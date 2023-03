U vra në betejën për Bakhmutin, i jepet lamtumira Heroit të Ukrainës, i pranishëm edhe Zelensky

Mijëra njerëz, përfshirë presidentin e Ukrainës, i dhanë lamtumirën e fundit në Kiev “Da Vinçit”, një hero lufte që u vra nga rusët në betejën për Bakhmutin, pikën “më të nxehtë” të frontit në Ukrainën lindore .

Volodymyr Zelenskiy dhe kryeministrja e Finlandës Sanna Marin morën pjesë në homazhet e nderit në Sheshin e

Pavarësisë në qendër të kryeqytetit për të nderuar Dmytro “Da Vinçi” Kociubailo, një vullnetar 27-vjeçar që komandonte batalionin “Ujqërit” të Da Vinçit”.

A farewell ceremony for the deceased Hero of #Ukraine Dmytro “Da Vinci” Kotsiubailo is taking place in #Kyiv today.

President of Ukraine Volodymyr #Zelenskyy and Prime Minister of #Finland Sanna #Marin paid tribute to the fallen hero. pic.twitter.com/cat8l8TGqy

