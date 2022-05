U vendos 20 vite më parë në ishullin spanjoll, ky është “bossi” shqiptar i mafies që pastronte milionat nëpër botë

Bizneset e shumta të shqiptarit Bashkim Osmanit, 52 vjeç, dhe familjes së tij nuk kanë kaluar pa u vënë re nga hetuesit e Gardës Civile dhe Policisë Kombëtare të Spanjës që kur ai u vendos në ishullin spanjoll më shumë se njëzet vjet më parë.

Dhe janë jo pak: Restoranti Ritzi në Puerto Portas në Majorka, BO Hotel Majorka, BO Palazzo, gjithashtu me inicialet e tij, në Porec të Kroacisë, një rezidencë në Camp de Mar, Andratx, një nga qytetet më të vjetra në Ishujt Balearik, një ndërtesë e tërë në Plaça Quadrado në Palma, përveç një rrjeti të gjerë kazinosh dhe shtëpish publike në Hamburg të Gjermanisë me ekskluzivitete në Pragë ose Moskë.

Megjithatë, deri në shkurtin e kaluar, shqiptari nuk u arrestua, i akuzuar për pastrim të shumave të mëdha me sa duket nga trafiku i drogës, shkruan gazeta spanjolle “El Pais”.

“Të identifikosh një person që pastron para në vendin tonë është relativisht e lehtë, gjëja e ndërlikuar është të vërtetosh se paratë e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme”, paralajmërojnë agjentët e institutit të armatosur të përfshirë në të ashtuquajturin Operacioni “Kazino”, në të cilin ndërhyri Europol, Eurojust, DEA dhe FBI, dhe kjo rezultoi me tetë të arrestuar nga organizata “Osmani” në Spanjë dhe 37 të tjerë midis Belgjikës, Gjermanisë, Italisë dhe Kroacisë. Një shembull i vërtetë i veprimit të koordinuar në shkallë ndërkombëtare dhe i bashkëpunimit policor dhe gjyqësor në luftën e vështirë kundër pastrimit të parave.

Osmanët janë një sagë e njohur në mbarë botën, SHBA dhe Evropë, e lidhur me krimin e organizuar dhe trafikun e drogës nga Amerika e Jugut. Ata vijnë nga Shqipëria, por emigruan në Gjermani më shumë se 40 vjet më parë, “në vitet 70 filluan me biznesin e kazinosë dhe prostitucionit, në një vend me lejueshmëri më të madhe në atë zonë, dhe më vonë janë diversifikuar dhe krijuar kompani të reja – hotele dhe restorante – në zonat turistike”, theksojnë hetuesit, të cilët paralajmërojnë se kanë hetuar në Belgjikë, Itali, Kroaci, SHBA, Mbretërinë e Bashkuar apo Gjermani, ku Bashkim Osmani tashmë ishte dënuar me burg nga gjykata e Hamburgut në 2008, së bashku me vëllain e tij Burimin për një mashtrim bankar (më shumë se 30 milionë euro kredi false) ku ishte përfshirë vetë administratori i bankës.

Pas dekadash përfshirje me mekanizmin e pastrimit të parave, vëllezërit, të dënuar me më shumë se tre vjet burg nga një gjykatës në qytetin gjerman dhe të prangosur dhe të rrethuar nga oficerët e policisë spanjolle, shfaqin buzëqeshjen e tyre më të mirë para kamerave. Të njëjtën që ata e provuan me aktorë të njohur, me të cilët bënin selfie në restorantet dhe hotelet e tyre luksoze.

Tri faza: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”

Sipas studiuesve, pastrimi i parave ka tri faza kryesore: “Vendosja, konfuzioni dhe integrimi”. E para është vendosja e parave në dorë brenda qarkut ligjor. “Mënyra më e lehtë është përmes një biznesi të mëparshëm, si hoteli apo më mirë restoranti, ku mesa duket nuk ka kontroll sepse nuk ka as të dhëna klientësh”, theksojnë agjentët. Mund të futet edhe përmes një kontakti në një bankë, e cila pranon drejtpërdrejt një të ardhur në këmbim të komisionit”, paralajmërojnë ata.

Por, pasi paratë janë vendosur, ato nuk mund të qëndrojnë atje. Fillon faza e dytë, konfuzioni, i cili në thelb konsiston në lëvizjen e parave, “bëhet copëzimi, futja në llogari të ndryshme, në vende të ndryshme; Madje paratë udhëtojnë nëpër parajsat fiskale apo vende që janë “jo shumë bashkëpunuese” me autoritetet e vendeve të treta dhe më të dobëta për të operuar, dhe kur ata tashmë e konsiderojnë se ka marrë mjaft kthesa në atë lloj “makine larëse” në mënyrë që pista është e vështirë të ndiqet, kthehet gjithmonë, sepse pronari i saj kërkon paratë e tij”, thonë studiuesit nga Njësia Qendrore Speciale (UCE) 3 e Shtabit të Informacionit të Gardës Civile, njerëzit kryesorë përgjegjës për operacionin “Kazinoja”, i cili filloi në 2018 së bashku me Komandën e Informacionit të Ishujve Balear.

Megjithatë, paratë nuk kthehen kurrë në një llogari rrjedhëse. Ato integrohen “gjithmonë në formën e investimeve në shtëpi, makina, bizhuteri, ora…”, të cilat blihen nëpërmjet kompanive, zakonisht në emër të të afërmve apo të njohurve të personit nën hetim.

Ka qenë pikërisht blerja e mallrave nga të afërmit dhe të njohurit e Osmanit në Mallorca dhe takimet e tyre të mëparshme, ato që kanë alarmuar agjentët dhe kanë çuar në hetim.

Në 18 kontrollet e kryera në Spanjë, një prej tyre në pallatin e tij, por edhe në restorantet e tij, 16 orë luksoze, shtatë automjete të nivelit të lartë, një jaht, 86 vepra arti (piktura vaji) me vlerë në më shumë se 5 milionë euro dhe më shumë se 203,000 në para të gatshme dhe 40,000 në kriptovaluta.

Gruaja e Bashkim Osmanit, vjehrri, asistenti personal dhe njerëzit kryesorë të afërt me Bashkim Osmanin u arrestuan gjithashtu, megjithëse ai i burgosur në një suitë në hotelin e tij në Kroaci dhe më vonë i ekstraduar në Spanjë është i vetmi që qëndron në burg, në pritje të gjykimit të tij.

Tani, gjyqtari do të përcaktojë nëse pjesët e shumta të enigmës së kornizës së tij të mbledhura nga hetuesit gjatë tre viteve të hetimeve janë të mjaftueshme për të demonstruar se paratë dhe investimet e tij vijnë nga aktivitete të paligjshme.

Bëhet fjalë për zbardhjen e teknikave të përsosura të pastrimit të parave të vëna në praktikë nga kjo organizatë e dyshuar kriminale, me vështirësinë e ndarjes së biznesit të ligjshëm nga ai i paligjshëm, kur kalimi i kohës i bën më të vjetra dhe të zbehura lidhjet me krimin.

EPH-të, Ekipet e Përbashkëta Hetimore, janë provuar të jenë shumë të dobishme dhe efektive në hetimin policor të pastrimit të parave. Është një krim, pothuajse gjithmonë ndërkufitar kur merr një rëndësi të madhe dhe që detyron hetuesit dhe gjyqtarët hetues të bashkojnë forcat që puna e tyre të mos bjerë në vesh të shurdhër.

Shembull në këtë drejtim është edhe hetimi i trashëgimisë së Bashkim Osmanit.

“Ne e dinim se kishte hetime të ngritura në Belgjikë, Gjermani dhe Itali, të cilat nuk kishin përfunduar sepse nuk kishin marrë rezultate në kohën e caktuar”, shpjegojnë hetuesit e Gardës Civile spanjolle.

Ata kërkuan nga secili prej këtyre vendeve, nëpërmjet gjykatave të tyre dhe të mbrojtura nga Eurojust dhe Europol, gjithçka që ata arritën të provonin dhe të paraqitnin para gjyqtarit, duke çuar në një hetim të përbashkët gjyqësor.

Përparimet kryesore, në lidhjet me origjinën e paligjshme të parave, janë bërë nga Italia, “pjesa e organizatës më në kontakt me trafikun e drogës”, sipas studiuesve.

Në këtë mënyrë, dhe me vëzhgim nga afër të të hetuarve, u kapën disa ngarkesa droge në vende të ndryshme të Europës, një nga 440 kilogramët kokainë në Barcelonë në janar 2020, ku u arrestuan katër shqiptarë, në një operacion me DEA-n.

Në shtator të të njëjtit vit, në Belgjikë u sekuestruan 2500 kilogramë produkte kimike për të përgatitur kokainë, të cilat agjentët e lidhin me të njëjtën organizatë./FaxWeb/