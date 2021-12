U raportua për të shtëna me armë, rezulton alarm i rremë

Mëngjesin e sotëm u raportua për të shtëna me armë në Shkodër, por mësohet se ka qenë alarm i rremë.

Shërbimet e Policisë pas lajmit për të shtëna armës në afërsi të Gjykatës së Apelit, kanë bërë krehjen e zonës, dhe ka rezultuar se nuk ka asnjë ngjarje të tillë.

Policia bën me dije se nuk ka as të shtëna me armë dhe as të lënduar. Krehja e zonës vijon, për të zbardhur telefonatën që rezulton deri më tani e pavërtetë, pasi ka pasur vetëm një konflikt mes dy bashkëshortëve që po shoqërohen në komisariat për sqarime të mëtejshme./albeu.com