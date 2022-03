U pushtua nga Rusia që nga data 2 mars, flamuri ukrainas ngrihet sërish në Kherson (FOTO LAJM)

Kryetari i qytetit të pushtuar nga Rusia të Khersonit , Ihor Kolykhaiev, në Ukrainën jugore, ka postuar fotografi të një flamuri të gjatë ukrainas të mbështjellë në murin e bashkisë.

Forcat ruse zakonisht ndodhen në bashkinë e qytetit, por nuk duket se kanë ndërhyrë.

Ka pasur disa protesta nga civilët ukrainas në sheshin ku ndodhet ndërtesa që kur forcat ruse u zhvendosën në Kherson.

Fotografitë tregojnë punëtorët në një vinç duke montuar flamurin e ri.

“Në natën kur u granatua këshilli i qytetit, teli që mbante flamurin tonë kombëtar u dëmtua. Dhe vetë flamuri duhej të ishte zëvendësuar shumë kohë më parë — ishte zbehur dhe gërryer,” tha Kolykhaiev në një postim në Facebook.

“Sot gjetëm një mënyrë për ta zëvendësuar atë. Paçi një ditë të mbarë, qyteti im Hero,” shtoi Kolykhaiev.

