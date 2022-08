U plagos sot në Kuçovë, Admir Bejo në vitin 2007 tentoi të vrasë 2 vëllezër për një vajzë

Të tjera detaje kanë dalë nga plagosja e Admir Bejos ditën e sotme në Kuçovë.

Bejo nuk është një emër i panjohur për policinë shqiptare, pasi në vitin 2007, ai së bashku me vëllanë Ilija Bejon, kanë tentuar që të vrasin 2 vëllezërit Ardian Kundja dhe Saimir Kundja.

Ngjarja ndodhi rreth orës 8:00 te mëngjesit më 26 dhjetor 2007, teksa dy vëllezërit Kundja ishin duke dalë nga hyrja e pallatit në të cilin jetonin.

Pas të shtënave, dy autorët që menduan se i lanë të vdekur shënjestrat e tyre, u larguan me shpejtësi nga vendngjarja, me një automjet tip “Ford Fiesta” me targa TR 79 88 N.

Por vëllezërit e plagosur u dërguan në spitalin e qytetit dhe arritën të mbijetonin.

Ngjarja e atëhershme mendohet se ndodhi për një vajzë nga Kuçova që bashkëjetonte prej më shume se një viti me Ilia Bejon.

Ndërkohë policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes së sotme dhe vënien para drejtësisë të autorëve./albeu.com/