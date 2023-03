U plagos nga vrasësi serial i grave, flet për herë të parë Marjana, hedh poshtë akuzën për borxhin 80 mijë euro

Ka folur për herë të parë për mediet Marjana Gurakuqi, gruaja e cila u plagos nga vrasësi serial i grave, Dan Hutra më 1 mars në zonën e Astirit në Tiranë.

Dan Hutra, vrau më 1 mars me gjakftohtësi kunatën Hasime Dafkun dhe nusen e vëllait të ish-bashkëjetueses si dhe plagosi këtë të fundit dhe nënën e saj.

Gjithashtu ai vrau edhe Etleva Kurtin dhe plagosi me thikë Marjana Gurakuqin. Sakaq Marjana ka ka mohuar njohjen e saj me Dan Hutrën si dhe ka hedhur poshtë akuzat e Hutrës se ajo ka dashur ta helmojë në burg.

Dan Hutra ka deklaruar në polici se e njihte Marjana Gurakuqin dhe se kjo e fundit i kishte një borxh prej 80 mijë eurosh.

Mirëpo, për ‘Pa Gjurmë’ ajo ka deklaruar se nuk e njeh Dan Hutrën. Nga ana tjetër, ajo ka mohuar edhe akuzat që Dan Hutra ka hedhur në drejtim të saj duke thënë se Marjana Gurakuqi kishte lidhje me Vladimir Kurtin në burg dhe kishte tentuar që ta helmonte kur ishte i mbyllur në qeli. Sipas saj, një gjë e tillë nuk është e vërtetë.

Pjesë nga intervista

Marjana Gurakuqi: Mos u keqkuptoni…

Gazetari: Jo nuk po keqkuptohemi, në radhë të parë më bëhet qejfi që je mirë

Marjana Gurakuqi: Faleminderit!

Gazetari: Kishe diçka serioze?

Marjana Gurakuqi: Po ishte, më mirë jam

Gazetari: Mirë, më bëhet qejfi

Marjana Gurakuqi: Mos u keqkuptoni, thashë nuk dua sepse ishte diçka e papritur që unë as e njihja, as…ndaj edhe nuk dua…

Gazetari: Pse ju thoni që ka gënjyer kur ka thënë kam pasur lidhje me Marjanën?

Marjana Gurakuqi: Po, po prandaj po them, çdo gjë unë e kam dhënë në polici

Gazetari: Ti nuk e njihje Dan Hutrën?

Marjana Gurakuqi: Po, unë atë… kam dhënë versionin që nuk e njihja, ndaj nuk dua ta bëj publike. Çdo gjë do të zgjidhet nëpërmjet policisë

Gazetari: Po, për faktin që ai ka thënë se ju ka dhënë 80 mijë euro?

Marjana Gurakuqi: S’e njihja dhe as nuk e njoh fare, sepse unë nuk kam qenë këtu. Unë kam jetuar në Greqi

Gazetari: Në 2021 nuk ke qenë në Shqipëri?

Marjana Gurakuqi: Në 2021 kam qenë këtu

Gazetari: Po pra, por ai për 2021 thotë se ju ka dhënë 80 mijë euro

Marjana Gurakuqi: Nuk ëëë…thashë që…

Gazetari: Po për akuzën që ju ka bërë që keni lidhje me Vladimir Kurtin dhe keni dashur ta helmoni në burg?

Marjana Gurakuqi: S’kam lidhje fare. Më vjen keq…

Gazetari: Mirë, faleminderit

Marjana Gurakuqi: Mirupafshim