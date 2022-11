U përfol se do të shpall kandidaturën për Bashkinë e Durrësit, reagon Agron Duka

Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, i cili u përfol kohët e fundit për një kandidim të mundshëm për Bashkinë e Durrësit, ka reaguar për opinionin publik.

Përmes një postimi në Facebook, Duka shkruan se ai nuk do të futet në garë për Bashkinë e Durrësit, por do të mbështesë fort Igli Carën, i cili ka shprehur dëshirën për të garuar për Bashkinë e qytetit bregdetar.

Postimi i Dukës:

Nuk do të garoj në Durrës, do të mbështes kandidaturën e Igli Carës!

Të dashur qytetarë të Durrësit!

Përmes këtij postimi dua të ndaj me ju një vendim.

Më njoftuan nga dega lokale e PD-së në këtë qytet se në disa njësi, anëtarësia e kësaj partie më ka propozuar si kandidat për të marrë pjesë në zgjedhjet paraprake, për kandidatin për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore, si përfaqësues i opozitës.

Ndjej të falenderoj çdo qytetar durrsak, që është pjëse e Partisë Demokratike, dhe që ka propozuar që unë të jem në këtë garë. E vlerësoj maksimalisht dhe, me zemër do të doja ti përfaqësoja ata dhe shumë të tjerë në këtë garë, me dëshirën e madhe për të bërë më të mirën për qytetin dhe fshatrat e Durrësit.

Por, duke qenë kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste, unë jam i detyruar ti përkushtohem fushatës së PAA-së në të gjithë Shqipërinë. Ndaj dhe e kam të pamundur të jem personalisht pjesë e kësaj gare.

Unë i premtoj çdo demokrati dhe çdo qytetari durrsak, se kontributi im do të jetë, si përherë, për qytetin dhe qytetarët e kësaj bashkie.

Unë përsonalisht dhe PAA me strukturat e saj, do të mbështesim zyrtarisht kandidatin demokrat Igli Cara, me bindjen e plotë se ai është njeriu që i duhet bashkisë së Durrësit dhe qytetarëve të Durrësit.

Edhe njeherë, falendroj ata që më kanë propozuar dhe i siguroj se do të jemi bashkë në të njëjtin front, për të bërë më të mirën për qytetin tonë

Me respekt

Agron Duka