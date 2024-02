U pengua teksa ngjiste shkallët e avionit, incidenti i Biden bëhet viral (VIDEO)

Presidenti i SHBA, Joe Biden, shpesh herë bëhet viral me incidentet që i ndodhin në publik. Jo një herë, por dy herë, Joe Biden u pengua gjatë hipjes në Air Force One në Los Angelos.

Incidenti ndodhi pavarësisht faktit se një shkallë më e shkurtër, u përdor për të hipur në avionin presidencial të SHBA.

Videoja më poshtë tregon momentin e pengimit të dyfishtë të Bidenit, teksa ai hipi në aeroplan në bazën e Forcave Ajrore Andrews.

Për fat, ai ia doli të mbante dorezën të dyja herët për të shmangur rrëzimin.

VIGOR: Biden almost trips (twice) as he boards Air Force One — despite using the short stairs to avoid tripping pic.twitter.com/CkoLnwLV2q

— RNC Research (@RNCResearch) February 20, 2024