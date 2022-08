U nis për udhëtim, Alketa Vejsiut i ndodh e papritura, i kërkon ndihmë fansave

Moderatorja Alketa Vejsiu ka ndarë për ndjekësit e saj një situatë të sikletshme.

Me anë të një postimi në rrjetet e saj sociale, Vejsiu shkruan se prej 4 ditësh i ka humbur valixhja transit në Vjenë dhe se ka mbetur pa rroba. Ndaj, për shkak se nuk është përballur më parë me një situatë të tillë, kërkon ndihmën e ndjekësve të saj.

“Kam 4 dite qe me ka humbur valixhja transit ne Vjene! Pa rroba, vetem me cante dore, ne kete udhetim do shikoni megjithate nje njeri te gezuar. Nese keni pervoja te ngjashme me thoni ju ka ardhur valixhja? Pas sa ditesh? Ku jua derguan?,”-shkruan ndër të tjera Vejsiu./albeu.com