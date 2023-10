U ndërpre pas sulmit terrorist, UEFA vendos të mos riluhet ndeshja Belgjikë-Suedi: Nuk i duhet asnjërës skuadër

Ndeshja Belgjikë-Suedi, e ndërprerë pas 45 minutave të para, nuk do të riluhet, por do të regjistrohet me rezultatin 1-1, që përkon me përfundimin e pjesës së parë.

Ndeshja u ndërpre për arsye sigurie pasi dy tifozë, të veshur me fanella të Suedisë, u qëlluan për vdekje në qytet. Një burrë i tretë suedez u plagos rëndë gjatë aktit terrorist në Bruksel

Viktor Gjokeres shënoi për suedezët në minutën e 15-të, ndërsa për belgët barazoi Romelu Lukaku me penallti në minutën e 31-të.

UEFA ka njoftuar se ndeshja nuk do të rifillojë më dhe rezultati i pjesës së parë, 1-1, do të nënshkruhet zyrtarisht su rezultat final.

Në një deklaratë zyrtare, UEFA pohon se federatat e futbollit të Belgjikës dhe Suedisë shprehën dëshirën e tyre për të mos luajtur kohën e mbetur të ndeshjes dhe për të marrë parasysh rezultatin në intervalin e pjesës së parë,1-1.

UEFA gjithashtu deklaroi se një tjetër pikë e konsideruar ishte se rezultati i ndeshjes nuk do të ndikonte për asnjërën palë, pasi Belgjika tashmë është kualifikuar dhe Suedia është eliminuar matematikisht.